Tauschbörse gestartet

von Ulf Marek

02. Mai 2018, 13:14 Uhr

Im „Dörpshuus“ gibt es ab sofort eine Tauschbörse. Sie ist montags von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bilsenerin Bärbel Hartmann kam auf die Idee, Bücher wie Romane und Autobiographien sowie Spiele, Puzzels und etwa Hochglanzzeitschriften allen zur Verfügung zu stellen. Mit wenigen Büchern fing sie an, mittlerweile steht ein beachtliches Sortiment zum Ausleihen zur Verfügung. „Es kommen auch junge Familien her, wir könnten noch Kinderbücher und –spiele gebrauchen“, sagte sie und weiter: „Es ist keine Restbörse, und das Material sollte in gutem Zustand sein.“