Tanzshows, Zaubertricks und Gewinne

Kleine Tanzschritte zu „Max der Diskobär“ und „Kleiner Maulwurf Willi“. Die Kindergartenkinder, aber auch zahlreiche andere Gruppen der Tanzzeit Higle haben beim Herbstfest ihr Können unter Beweis gestellt. „Willi ist ein Chartstürmer“, erläuterte Tanz-Chef und Moderator Tobias Higle. Mit seiner peppigen Moderation sorgte er für Stimmung auf dem Rathausvorplatz.

Mitglieder zahlreicher Vereine und Institutionen wie der Halstenbeker Wirtschaftskreis und der Zusammenschluss der Unternehmen der Baumschulgemeinden richteten am Sonnabend auf dem Rathausplatz bereits zum 36. Mal das Herbstfest aus. Bunte Luftballons, mit Blumen und Wimpelketten liebevoll geschmückte Stände und zahlreiche Besucher sorgten für eine tolle Atmosphäre.

„Es ist klasse, dass sich das Fest seit so vielen Jahren einer solchen Beliebtheit erfreut“, erläuterte der Vorsitzende des Wirtschaftskreises Tobias Higle. Es gelang ihm und den Mitgliedern von Wirtschaftskreis, Spieliothek und vielen weiteren Institutionen erneut 2000 Besucher anzulocken. „Es ist viel los, die Leute kommen gerne“, sagte Christine Sonnabend vom Wirtschaftskreis. Die Veranstalter hätten sich lediglich über etwas mehr Sonnenschein und Wärme gefreut.

Die Kinder vergnügten sich ab 14 Uhr an zahlreichen Aktionsständen. Sie konnten sich beispielsweise bei der Spieliothek an der Schokokuss-Wurf-Maschine versuchen und dort köstliche Schokoküsse vernaschen. Die Spieliothek Halstenbek feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. „Dem Gesellschaftsspiel kommt eine wichtige Bedeutung zu“, erläuterte die Vorsitzende Hilke Lüdemann. Das Spiel fördere vor allem das soziale Miteinander. Ute Haßmann ist bereits seit

39 Jahren Mitglied im Verein. „Ich bin dabei, weil ich gerne spiele und hier viel ausprobiere“, erläuterte Haßmann.

Jenny Paulsen und Katrin Heinemann vom Förderverein Kita Holzhüpfer verkauften selbstgebackenen Kuchen an einem von der VHS übernommenen Stand. Die Eltern zeigten sich mit der erst seit einem Jahr bestehenden ersten Halstenbeker Kita in Modulbauweise zufrieden. Michaela Rix aus Halstenbek gehörte zu einer der Mütter, die am Kita-Stand einen Stopp einlegte. „Wir kommen gerne beim Herbstfest vorbei“, sagte Rix. Es gebe „tolle Programmpunkte“.

Sie habe Pflanzen gewonnen, ihre beiden Söhne Brotdosen und Stifte. Auch Jacqueline Lütkemann aus Pinneberg und Bianca Weist aus Halstenbek lobten das Fest. „Die Veranstaltung ist sehr familienfreundlich“, sagte Lütkemann. Ihre Kinder tanzten bei der Tanzzeit Higle. Zu den beliebten Programmpunkten gehörte auch das von den Pfadfindern veranstaltete Stockbrotbacken.

Nach der Versteigerung eines Damenrades und Zaubershow von Kevin Köhnke gehörte der Platz ab 18 Uhr den Erwachsenen. Sie genossen die Show des Halstenbeker Elvis-Presley-Doubles. Das bei Tombola und aus Versteigerung eingenommene Geld kommt zukünftigen sozialen Projekten des Halstenbeker Wirtschaftskreises zugute.