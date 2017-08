Die Tanzsportabteilung im BMTV bietet unter Anleitung eines externen Tanzlehrers erneut einen Tanzkurs für Jugendliche an. Der Kurs beginnt am Dienstag, 5. September, und endet am 6. Februar 2018. Getanzt wird jeden Dienstag in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in der Gaststätte Heeder Damm, Heeder Damm 1 in Heede. Die Kosten für BMTV-Mitglieder liegen bei

40 Euro, Nichtmitglieder zahlen 80 Euro. Die Summe setzt sich aus Kursgebühr und Mitgliedsbeitrag beim BMTV zusammen. Eine Anmeldung bei Spartenleiter Udo Holm ist unter der Rufnummer (0 41 23) 80 86 28 oder per E-Mail an tanzen@bmtv.de erforderlich.

von Christian Uthoff

erstellt am 15.Aug.2017 | 17:23 Uhr