Region Pinneberg in Kürze : +++ Tankstelle überfallen +++ Radfahrer auf die Straße +++ Entenrennen in Pinneberg +++

Hamburg Die Hamburger Polizei fahndet nach einem Mann, der Donnerstagmorgen versucht hat, eine Tankstelle in Blankenese zu überfallen. Kurz nach 9 Uhr betrat der Maskierte die Tankstelle an der Elbchaussee und zog ein Messer aus dem Rucksack. Der 51-jährige Angestellte betätigte geistesgegenwärtig aus einem hinteren Büro heraus einen Überfallalarm. Daraufhin flüchtete der Täter, ohne Diebesgut, in Richtung Blankeneser Bahnhof. Zwei Frauen verfolgten ihn, doch er konnte entkommen. Während der Flucht riss er sich die Maskierung vom Kopf und wechselte die Oberbekleidung. Der Unbekannte ist zirka 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare, eine schlanke Figur und ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise an (040) 428656789.

Wedel Radfahrer werden künftig in der Schulauer Straße auf der Fahrbahn geführt. Mit breiter Mehrheit sprach sich der Bauausschuss für die Markierung von Schutzstreifen aus. Im gleichen Zuge werden die maroden Radwege neben der Fahrbahn zurückgebaut. Linke und FDP votierten gegen den Rückbau.

Pinneberg Der Rotary Club Pinneberg lädt für Sonntag, 17. September, zum Entenrennen ein. Los geht es um 14Uhr. 50 Preise sind gestiftet worden. Der Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von 1500 Euro. Lose zum Preis von fünf Euro sind erhältlich beim Bücherwurm, Dingstätte 24, in der VR-Bank, Bismarckstraße 11-13, und in der Sparkasse in der Rathauspassage. Für jedes wird eine Gummiente auf die Reise geschickt.Rennstrecke ist die Pinnau in Pinneberg. Der Start befindet sich auf der Brücke am Hindenburgdamm und die Strecke verläuft dann Flussabwärts Richtung Fußgängerbrücke. 50Preise sind gestiftet worden.

Schleswig-Holstein Der Straßenverkehr in Schleswig-Holstein ist für Kinder gefährlicher geworden: Im ersten Halbjahr 2017 sind 29 Personen unter 15 Jahren mehr verunglückt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Das ist ein Plus von 4,5 Prozent. Das teilte das Landespolizeiamt jetzt auf Anfrage mit. Während in der ersten Jahreshälfte 2016 nur ein Kind ums Leben kam, waren es bis einschließlich Juli diesen Jahres gleich zwei. Der grausame Trend hat sich in dieser Woche gleich doppelt fortgesetzt: Am Montag wurde in Flensburg ein 14-Jähriger von einem abbiegenden Lkw überfahren. Am Donnerstagstarb in St. Peter-Ording eine Zehnährige, nachdem sie von einem Wohnmobil erfasst worden war. Die Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht, Elisabeth Pier, nennt die jüngste Entwicklung „erschütternd“ . Bereits im letzten Jahr kamen in keinem anderen Bundesland, so viele Kinder im Verkehr zu Schaden wie in Schleswig-Holstein.