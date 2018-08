Region Pinneberg in Kürze : +++Tankstelle in Rellingen überfallen+++Lebensgefahr nach Unfall bei Barmstedt +++Frau und Hund bei Brand gerettet+++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

13. August 2018, 06:00 Uhr

Rellingen Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag die Total-Tankstelle in Rellingen überfallen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad.

Groß Offenseth-Aspern Bei einem Unfall auf der Haupstraße in Groß Offenseth-Aspern sind am Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Barmstedter Polizei berichtete, waren gegen 20.15 Uhr in Höhe der Einmündung Hütten zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Schenefeld Eine Frau und ein Hund sind bei einem Brand in Schenefeld am Samstag aus einer Wohnung in Schenefeld gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 16.39 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus im Papenmoorweg gerufen worden, da eine Küche im Obergeschoss brannte. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde von der Freiwilligen Feuerwehr betreut.

Pinneberg Der Pinneberger Drosteivorplatz wurde während des 23. SummerJazz Festivals am Wochenende immer wieder zur größten Tanzfläche der Kreisstadt. Während am Freitag und Sonnabend am Nachmittag Niederschläge immer wieder dafür sorgten, dass die Besucher flüchten, wurde es abends richtig voll.

Hamburg Die Hamburger Lehrer sollten den Kindern nach Ansicht von Schulsenator Ties Rabe (SPD) mehr Hausaufgaben aufgeben. „Ich bin der Überzeugung, dass Schüler besser lernen, wenn sie auch Schulaufgaben bekommen“, sagte der Senator. Dabei sei es egal, ob die Aufgaben zu Hause oder im Rahmen des Ganztagsunterrichts erledigt würden. Ihn wundere, dass Hausaufgaben aus der Mode gekommen sein sollen.

Schleswig-Holstein Die frühere Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler ist neue Landesvorsitzende der Opferhilfsorganisation Weißer Ring in Schleswig-Holstein. Sie wurde am Samstag in Rendsburg auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Nachfolgerin von Uwe Döring gewählt, der im Zuge der Affäre um Belästigungsvorwürfe gegen den früheren Leiter der Lübecker Außenstelle im März zurückgetreten war.