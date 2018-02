Tangstedter Jugend feiert Fasching

Nachwuchs will in die Fußstapfen des großen Vorbilds „Lumpenball“ treten / DJ kommt aus den eigenen Reihen

von Ute Springer

13. Februar 2018, 16:00 Uhr

Das Jugendhaus in Tangstedt trat mit seinem ersten Faschingsfest in die Fußstapfen eines großen Vorbildes: „Tangstedt ist ja bekannt für seinen Lumpenball“, sagte Natascha Hartwig. „Da mussten wir zusehen, dass wir auch etwas für die Jugend bieten“, so die Jugendpflegerin weiter. Im östlichen Kreis Pinneberg ist der Tangstedter Lumpenball mit jährlich etwa 800 bunt verkleideten Besuchern das größte Kostümfest. Ausgerichtet wird es vom Tangstedter Sportverein (TSV) und der Freiwilligen Feuerwehr.

Viele der 53 in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule angemeldeten Kinder kamen in fantasievollen Kostümen als Cowboys, Prinzessinnen, Hexen, Helden oder Nixen verkleidet ins Jugendhaus „Die Zehn“ zu Tascha, wie sie ihre Leiterin für gewöhnlich liebevoll nennen. Einige brachten ihre älteren Geschwister mit, um gemeinsam Party zu machen.

Hartwig ist seit September vergangenen Jahres in der Gemeinde für die Schulkinderbetreuung sowie für das Jugendhaus verantwortlich. Mit viel Schwung, unkonventionellen Ideen und dem Einsatz moderner Kommunikationsformen stellte die Sozialfachwirtin die erste Faschingsparty ab fünf Jahren in Tangstedt auf die Beine. So veröffentlichte sie beispielsweise in einem sozialen Netzwerk, dass für die Party noch zwei Helfer für das Büfett gesucht werden. Es dauerte nicht lange, bis sich zwei Mütter der Gemeinde meldeten, deren Kinder bereits erwachsen sind.

DJ Ben Tschierske dagegen wurde aus den eigenen Reihen der Schulkinderbetreuung rekrutiert. Der Viertklässler ist seit Jahren Hobby-DJ und besitzt bereits professionelles Equipment, das er mitbrachte. Für seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er sich mit einer Playlist und vielen Songs aus den aktuellen Charts gut vorbereitet.