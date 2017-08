Tangstedter Hobbymarkt wird größer

vergrößern 1 von 2 Foto: Springer 1 von 2

Jahrelang fand der Tangstedter Herbstmarkt im Gemeindezentrum am Brummerackerweg statt. „Im vergangenen Jahr waren es weniger als zehn Stände, ich war auch mit dabei“, berichtet die Tangstedterin Katja Westphal.

Besonders gut angenommen worden sei die Veranstaltung jedoch leider nicht. „Und als die bisherige Organisatorin ihre Tätigkeit abgeben wollte, hatte ich sofort Lust dazu“, sagt die 44-Jährige. Ihre Idee: Frischen Wind in den Markt der Hobbykünstler bringen und das Konzept neu aufstellen. „Diesmal sind wir 25 Aussteller und ziehen in die Turnhalle der Grundschule um“, stellt sie ihre Pläne vor.



Bunt gemischtes, vielfältiges Angebot

Die Anbieter präsentieren ihre Waren am Sonntag, 29. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. „Wir haben extra diesen frühen Termin gewählt, damit auch Sonderwünsche bei den Herstellern noch rechtzeitig vor Weihnachten fertig gestellt werden können“, erläutert Westphal. Später im Jahr gebe es zudem so viele Märkte, dass eine gewisse Übersättigung einsetze.

Die Angebote seien bunt gemischt: Waren aus Glas, Keramik, Holz, Beton, Schmuck aller Art, Gegenstände, die mit Serviettentechnik verziert wurden, Marmelade, Gestricktes und Genähtes. „Ich musste sogar schon zwei Ausstellern absagen, weil es nicht zu viele Dopplungen im Angebot geben soll“, sagt Westphal.

Entscheidend bei der Auswahl sei, dass es sich ausschließlich um Hobbykünstler aus dem handwerklichen Bereich handele. „Kommerzielle Anbieter sind auf so vielen Märkten zu finden – das wollen wir hier nicht“, betont sie. Dafür soll es eine gemütliche Cafeteria mit Sitzgelegenheiten geben. „Jeder Aussteller bringt auch einen Kuchen mit“, erklärt die Organisatorin.



Plakate, Flyer und ein Banner

Erstmals wird sie außerdem mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen: Ein Banner quer über die Dorfstraße kündigt den Markt an, Schilder werden aufgestellt und Flyer verteilt. „Deshalb werden wir in diesem Jahr auch leider kein Geld für einen guten Zweck übrig haben – bestimmt klappt das beim nächsten Mal dann wieder“, sagt Westphal.

Sie selbst entdeckte das Nähen vor etwa vier Jahren wieder für sich. „Das hat mir in der Schule schon Spaß gemacht, aber ich habe es dann nicht weiter verfolgt“, berichtet sie. Eine Arbeitskollegin zeigte ihr die ersten Schritte, den Rest brachte sich Westphal selbst bei. „Ich nähe, was das Zeug hält: Taschen, Schlüsselanhänger, Kleidung für Kinder und Erwachsene, Sitz- und andere Kissen. . . was mir eben so einfällt“, sagt sie und lacht.

Schnell sei ihr aufgefallen, dass das Arbeiten mit Stoffen, Kunstleder, Kork und anderen Materialien ihr nicht nur Spaß macht. “Ich kann dabei wunderbar abschalten und bekomme den Kopf frei“, sagt die Ehefrau und Mutter. Inzwischen besitzt sie fünf Näh- und eine Stickmaschine, die auch während ihrer Wochenenden, die sie meistens mit ihrer Familie auf einem Campingplatz nahe Eckernförde verbringt, nicht fehlen dürfen. „Es soll aber dennoch ein Hobby blieben – Hauptsache, die Materialkosten sind gedeckt“, betont Westphal.

von Ute Springer

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:00 Uhr