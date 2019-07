Taizé-Andacht in der Lutherkirche

von René Erdbrügger

29. Juli 2019, 10:59 Uhr

Pinneberg | Einmal im Monat lädt das ehrenamtliche Taizé-Team der Pinneberger Lutherkirche, Kirchhofsweg 76, zur Andacht mit Gesängen, Lesungen, Gebeten und Stille ab 19 Uhr ein. Es ist ein meditativer Gottesdienst, in dem innere Ruhe und Ausgeglichenheit einkehren sollen – wie es in der „Communauté de Taizé“, ein internationaler Orden in Frankreich, üblich ist. Am Freitag, 2. August, findet die nächste Andacht statt.