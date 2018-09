Tagestour in die Probstei

von René Erdbrügger

19. September 2018, 13:57 Uhr

Der Sozialverband Deutschland, Ortsverband Pinneberg, lädt für Freitag, 28. September, zu einer Ausfahrt in die Probstei in Schleswig–Holstein ein. Die Bustour führt über Schönberg an die Ostsee, wo eine Probstei-Rundfahrt stattfindet. In Krummbek wird zu Mittag gegessen und anschließend wird die Rundfahrt fortgesetzt. Ein Besuch in einer Straußenfarm steht auch noch an. Zum Abschluss erwartet die Gäste eine Kaffeetafel, bevor die Heimreise angetreten wird. Die Kosten betragen 45,50 Euro pro Person. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon (0 41 01) 3 95 05 78 oder im Büro des Sozialverbands im Drosteiweg 4 in Pinneberg.