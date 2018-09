Tag der Weiterbildung

Wirtschaftsakademiegeschäftsführer Matthias Dütschke zum Beitrag des Bildungsträgers und dem Nutzen für die Besucher

von Claudia Ellersiek

19. September 2018, 16:00 Uhr

Am Mittwoch, 26. September, findet in Norderstedt der 4. Schleswig-Holsteinische Weiterbildungstag statt, der zugleich eine Schwerpunktveranstaltung des bundesweiten Deutschen Weiterbildungstages 2018 ist. In diesem Jahr ist die Wirtschaftsakademie erstmals Organisator eines der angebotenen Foren. Grund genug für uns, bei Wirtschaftsakademiegeschäftsführer Matthias Dütschke (kl. Foto) einmal nachzufragen, was die Besucher erwartet.

Frage: Warum ist die Wirtschaftsakademie in diesem Jahr einer der Ausrichter?

Dütschke: Der Tag steht unter dem Motto „Schöne neue Welt - Digitale Weiterbildung in Unternehmen“. Das ist für uns nicht nur ein wichtiges Thema, sondern passt auch zu unserer eigenen Digitalstrategie. Daher präsentieren wir unter anderem auch ein Forum mit dem Thema „Digitale Bildung aktiv gestalten“. Zusätzlich ist auch die neue Duale Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) der Wirtschaftsakademie mit vor Ort.

Welche Rolle spielt Digitalisierung in der Weiterbildung?

Dütschke: Eine zunehmend größere. Im Zeitalter der Mobilität ist ortsunabhängiges Lernen viel stärker gefragt als früher. Digitalisierte Angebote, die auch zum Teil ein viel tieferes Lernen ermöglichen, sind dabei ein Instrument, um darauf zu reagieren. Unternehmen und Teilnehmer wünschen sich solche zusätzlichen Angebote. Aber sie wünschen sich auch weiterhin das Lernen in Gruppen. Darüber hinaus sind Trainings gefragt, die Beschäftigte fit für den digitalen Wandel in der Arbeitswelt machen und neue digitale Kompetenzen vermitteln.

Was erwartet die Besucher auf dem Weiterbildungstag in Norderstedt?

Dütschke: Neben verschiedenen Keynotes besteht die Möglichkeit, an drei Foren mit unterschiedlichen Schwerpunkten teilzunehmen, in denen aktuelle Trends in wirklich kurzen Vorträgen und Präsentationen von maximal jeweils zehn Minuten zu erleben sind. Themen unseres Forums sind zum Beispiel Arbeitskultur der Digitalisierung, Lernen mit Virtual Reality, Social Media oder neue Anforderungen an Unterricht und Lehrende.

An wen richtet sich der Weiterbildungstag?

Dütschke: An alle, die sich für Trends im Bildungsbereich interessieren und alle, die wissen wollen, welche Chancen und Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt auf uns zu kommen.

Was kostet die Teilnahme, und wo können sich Interessierte anmelden?

Zunächst einmal das Wichtigste: Der Weiterbildungstag findet in der Zeit von 12 bis 20 Uhr im Kulturwerk der Stadt Norderstedt statt. Die Räumlichkeiten in der Straße Am Kulturwerk 1 sind ein ehemaliges Kalksandsteinwerk und schon allein deshalb wunderbar geeignet diese Veranstaltung. Wir sind sehr froh, unsere Gäste an so einem Ort zusammenführen zu können. Die Teilnahme kostet nichts, allerdings müssen sich Interessierte tatsächlich anmelden. Das ist unkompliziert über einen Link auf der Internetseite www.deutscher-weiterbildungstag.de möglich.