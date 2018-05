Tafiti kommt nach Pinneberg

von René Erdbrügger

04. Mai 2018, 13:18 Uhr

Tafiti, das abenteuerlustige Erdmännchen aus der Savanne, ist am Sonnabend,

26. Mai, von 11 bis 15 Uhr in der Buchhandlung

Bücherwurm, Dingstätte 24, in Pinneberg zu Gast, um seine großen und kleinen Fans zu begrüßen. Und er kommt natürlich nicht mit leeren Händen: Für Kinder hat Tafiti seine neuesten Abenteuer und kleine Geschenke im Gepäck. Auch der kleine Maulwurf wird dabei sein. Das Bücherwurm-Team freut sich über zahlreiche Besucher.