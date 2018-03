Tafel öffnet morgen wieder

von René Erdbrügger

26. März 2018, 12:31 Uhr

Zweimal in der Woche hat Pinnebergs Tafel geöffnet. Der nächste Termin ist morgen von 11.30 bis 12 Uhr in der Evangelischen-Freikirchlichen Gemeinde, Fahltskamp 79. Ausgegeben werden Lebensmittel aus Supermärkten und vom Wochenmarkt. Das Angebot richtet sich an Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen. 2003 wurde die Pinneberger Tafel von der Luther-Kirchengemeinde in Kooperation mit dem Verein Berufliche Bildung im Hausfrauenbund gegründet. Inzwischen werden die Waren, die von Supermärkten und Lebensmittelgeschäften gespendet werden, an zwei Tagen in der Woche ausgeteilt. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, um die Lebensmittel an Bedürftige auszugeben.