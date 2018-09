T-Shirts anstelle von Lesebüchern

Bürgerstiftung Rellingen beschenkt 150 Erstklässler / „Zusammengehörigkeitsgefühl und Identifizierung mit Schule stärken“

von shz.de

27. September 2018, 16:00 Uhr

Der Start in die erste Klasse bringt für die 17 Schüler der 1 a an der Rellinger Brüder-Grimm-Schule (BGS) viele neue Erfahrungen mit sich. Die Umgebung ist eine andere und es gibt neue Freunde. Doch eine ganz entscheidende Sache ist das Lernen. Themen sind das Rechnen, Zeichnen, Schreiben. Aber auch das Lesen. Und jetzt gab es für bereits

56 Kinder der BGS auch T-Shirts. Die Bürgerstiftung Rellingen schenkte sie den Schülern zum Schuleinstieg.

Die Stiftung hatte bereits von 2011 bis 2015 den Erstklässlern in den drei Grundschulen der Gemeinde, die BGS, die Caspar-Voght-Schule (CVS) in Egenbüttel und der Erich Kästner Schule (EKS) in Krupunder ein Leselernbuch überreicht. Mit dem Ziel, in den Familien der Erstklässler das Lesen und Vorlesen anzuregen und zu fördern.

Doch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesstiftung Lesen haben inzwischen diese Idee in ihrem eigenen Projekt ebenfalls umgesetzt. Sie lassen den Grundschülern ein Lesestartset zukommen. Aufgrund dessen hatte der Beirat der Bürgerstiftung Rellingen beschlossen, den Erstklässlern statt des Buches zur Einschulung ein T-Shirt zu schenken. Auf dem T–Shirt befindet sich das jeweilige Emblem der Schule und das Logo der Bürgerstiftung Rellingen.

In diesem Jahr fand die Aktion zum dritten Mal statt. Durch zahlreiche Spenden von Rellinger Bürgern sowie ortsansässigen Firmen konnte die Aktion wieder verwirklicht werden. Die Bürgerstiftung trug die Kosten für die Anschaffung der T-Shirts, die sich auf insgesamt knapp 2000 Euro belaufen. So hat jedes Kind, das die erste Klasse an der BGS besucht, jetzt kostenlos ein solches Kleidungsstück erhalten – es gab viele Farben zur Auswahl.

„Die Aktion stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifizierung innerhalb der Schule, da jedes Kind ein eigenes T-Shirt mit dem Emblem der Schule erhält und es bei Schulaktionen oder Veranstaltungen, Wettbewerben, sowie privat tragen kann“, sagte die ehemalige Bürgermeisterin von Rellingen Anja Radtke, Vorsitzende des Beirats der Stiftung.

Die 56 Kinder der insgesamt drei ersten Klassen der BGS freuten sich über ihr Geschenk. Außerdem werden im aktuellen Schuljahr die Schüler der CVS und der EKS auch ihr T-Shirt erhalten. Insgesamt sind es etwa 150 Schüler, die eines bekommen. Radtke und Christoph Rind, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Stiftung, überreichten die bunten T-Shirts. Zudem rufen sie dazu auf, dass die Eltern der Kinder, die kein T-Shirt erhalten haben, den Informationszettel immer noch ausgefüllt über ihre Kinder an die Schule schicken können oder bei der jeweiligen Schulleitung nachfragen können, damit ihr Kind nachträglich ein eigenes T-Shirt erhält. Ganz nach dem Motto „Jeder bekommt eins“.

www.buergerstiftung-rellingen.de