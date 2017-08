Region Pinneberg in Kürze : +++ Syltkuhlen: Brücken länger dicht +++ Motorrad in Tornesch gestohlen +++ Bauarbeiten im Quellental +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Hasloh Sowohl der Quickborner Übergang in der Ulzburger Landstraße als auch die Hasloher Syltkuhlen-Brücke werden später fertig als geplant. Aufgrund von „außerplanmäßigem Sanierunsgaufwand“ bleiben die Bauwerke bis Anfang September gesperrt, teilte die Pressestelle der Via Solutions Nord mit. Der Beginn der Arbeiten in Quickborn am Übergang im Harksheider Weg wurden inzwischen auf das kommende Jahr verschoben.

Tornesch Nach einem Motorrad-Diebstahl in Tornesch sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Maschine geben können. Wie die Pressestelle der Polizei gestern mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit von Montag, 18.45 Uhr, bis Dienstag, 11.50 Uhr, im Pastorendamm. Die bislang unbekannten Diebe verschafften sich dabei zunächst gewaltsam Zugang zu einer Garage. Mit dem dort abgestellten schwarzen Chopper flüchteten sie anschließend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04101-2020 entgegengenommen.

Pinneberg Derzeit werden in Pinnebergs Quellental an der Kreuzung Jansenallee und Kirchhofsweg Straßenbauarbeiten durchgeführt. Diese werden voraussichtlich noch bis Freitag, 18. August, dauern. Grund für die Initiative sind Reparaturen am Gas- und Stromnetz sowie darauf folgende Asphaltierungsarbeiten. Der Bus 285 fährt daher die Haltestellen Jansenallee und Helene-Lange-Schule nicht an. Stattdessen fährt er über Heinrich-Christiansen-Straße und Saarlandstraße (Mitte).

Elmshorn Die Gerhardstraße muss auf Höhe des Hauses Nummer 4b voll gesperrt werden. Das teilte gestern die Elmshorner Stadtverwaltung mit. Grund für diese Maßnahme: Bis voraussichtlich Freitag, 18. August, wird die Stadtentwässerung in der Gerhardstraße Kanalbauarbeiten durchführen. Die Einbahnstraßenregelung wird für die Dauer der Bauarbeiten aufgehoben. Die Gerhardstraße kann über die Reventlowstraße und die Lornsenstraße umfahren werden.

Hamburg Hamburg ist eine der ersten Städte, in der die Post die elektronischen StreetScooter vor ungefähr acht Monaten eingeführt hat. Sie sollen effizienter und umweltfreundlicher sein. Doch jetzt äußern Zusteller heftige Kritik an den Elektroautos. Das berichtete die ZDF-Sendung „Wiso“ am vergangenen Montag.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Rechnungshof hat mehr Tempo beim stockenden Weiterbau der Autobahn 20 gefordert. „Der Stillstand hat uns bisher gewaltig viel Geld gekostet“, sagte Rechnungshof-Präsidentin Gaby Schäfer am Mittwoch.

erstellt am 10.Aug.2017 | 06:00 Uhr