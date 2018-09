Sven Schwering: Seit 30 Jahren bei Bruhn Metallbau im Dienst

von René Erdbrügger

13. September 2018, 12:22 Uhr

Bereits seine Lehre als Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, hat Sven Schwering bei Manfred Bruhn gemacht. Nur so konnte der 1972 Geborene am 1. September bereits auf 30 Jahre Firmenzugehörigkeit zu Bruhn Metallbau zurückblicken. Geschäftsführer Manfred Bruhn beschreibt Schwering als einen erfahrenen und bei den Kunden sehr beliebten Mitarbeiter, der eigentlich immer „gut drauf ist“. Schwering zeichnet derzeit für den Kundendienst des Unternehmens verantwortlich. So montiert oder repariert er unter anderem Türen, Tür- und Fenstersicherungen oder Handläufe.

Schwering wohnt mit seiner Frau und zwei Söhnen in Tornesch. Seine Hobbys sind Angeln und Paddeln, am Wochenende macht er gern Ausflüge mit seinem Suzuki Chopper-Motorrad in die Umgebung. Außer einem Blumengesteck gab es von der Firmenleitung ein Geschenk: eine Mikrowelle. Und die Wünsche für eine Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.