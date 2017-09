Jubiläumstournee : Superstars des Gospels in Rellingen

vergrößern 1 von 2 Foto: Sabine Michalak 1 von 2

von Dietmar Vogel

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:30 Uhr

Rellingen | Franzbrötchen mit Apfel und Zimt. Da kommt Craig Wiggins aus New York mächtig ins Grübeln. Für eine deutsche Bratwurst lässt der Chef der New York Gospel Stars (NYGS) alles liegen. Aber Franzbrötchen? Die wolle er nach dem Gespräch mit shz.de sofort probieren. Apropos Gewohnheiten: Dass der Sänger mit dem mächtigen Bass und sein Ensemble am Montag, 22. Januar 2018, wieder ab 20 Uhr in der Rellinger Barockkirche gastieren werden, ist der Atmosphäre in der historischen Kirche geschuldet. Ihr letzter Auftritt ist fünf Jahre her.

81 Konzerte in sechs Wochen in Deutschland vom 17. Dezember bis 13. März 2018: Die Hit-Sänger von der US-Ostküste mit dem großen Gospel-Repertoire begeben sich im zehnten Jahr in Folge auf Tuchfühlung mit ihren Fans. Es solle die ultimative Jubiläumstournee werden, kündigt Wiggins an.

Die wohl beliebteste und erfolgreichste Gospel-Formation weltweit trägt ihren Namen aus gutem Grund. Denn wer die sympathischen New Yorker erlebt hat, weiß: Auf der Bühne stehen echte Stars. Wie die Stadt New York selbst, zeigen die Künstler einen immensen Facettenreichtum – mit rhythmischer Unterstützung durch Piano und Schlagzeug. Das Markenzeichen des Chores ist die enorme Ausdrucksstärke.

Grammy-Preisträger Craig Wiggins ist bereits seit zehn Jahren Chorleiter der NYGS. Kompromisse kennt der sympathische und hochprofessionelle Künstler nicht. Disziplin sei für ihn während der anstrengenden Tour selbstverständlich. Höchste Ansprüche lege er für sich und seinen Chor an. Malik McClain, der seinen Boss zum Interview begleitete, weiß um die Vorgaben. Und hat es keinen Tag bereut, dabei zu sein.

Emotionen, Spiritualität und mitreißende Kraft, bei dem geklatscht und gesungen wird – die Konzerte der NYGS bestehen aus klassischem Gospel, Jazz, Soul und R’n’B und sind in ihrem Purismus unvergleichlich. Craig und McClain versprechen unvergessliche Momente mit Songs wie „Amazing Grace“, „He’s Got The Whole World In His Hand“, „Kumbaya“ oder auch „Oh Happy Day“. Die Basis für das unverwechselbare Zusammenspiel seien Rhythmus, Stimme, Spaß und Lebensfreude, versprechen die New Yorker.

Das Konzert in der Rellinger Kirche mit etwa 650 Plätzen– die Tournee-Planer verlegen den Auftrittsort nach Pinneberg – beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Tickets für den 22. Januar sind in den Kategorien 27,95, 30,95 und 33,95 Euro an allen bekannten VVK-Stellen und unter anderem im Ticketcenter des A. Beig-Verlags, Damm 9-19 in Pinneberg erhältlich. Zudem kann im Internet unter www.lb-events.de bestellt werden. Telefonisch sind Karten unter der Telefonnummer (02 34) 9 47 19 40 gesichert werden.