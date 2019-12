Voting des Tages : Supermarkt nimmt Raketen und Böller aus dem Angebot – Was halten Sie davon?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

09. Dezember 2019, 20:00 Uhr

Der Chef zweier Edeka-Märkte in Rendsburg und Flintbek will Menschen und Tiere schonen - und nimmt dafür hohe Umsatzeinbußen in Kauf. Er bietet zu Silvester in seinen Läden weder Raketen noch Böller zum Kauf an. Wir wollen heute wissen: Wie finden Sie das?