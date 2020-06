Summerjazz dieses Jahr im Rathaus

von Tanja Dirbach

26. Juni 2020, 18:58 Uhr

Pinneberg | Trotz Pandemie wird auch dieses Jahr das „SummerJazz Festival“ in Pinneberg stattfinden. Vom 6. bis zum 9. August wird es mit dem neuen Namen „SummerJazz im Foyer“ Konzerte im Rathaus und in der Buchhandlung „Bücherwurm“ geben. Dadurch soll die Besucherzahl gering gehalten werden. Trotz der Auflagen, die Singen und Spielen von Blasinstrumenten verbieten, ist Ralph Kricke, Vereinsvorsitzender des Fördervereins, positiv gestimmt: „Ich glaube, es ist uns gelungen, trotz allem ein tolles Programm aufzustellen. “ Außerdem gibt es wie jedes Jahr einen Pin in einer kleinen Auflage (siehe Foto). Die Erlöse sollen die Künstler unterstützen. Pins und Tickets sind ab Anfang Juli erhältlich. Der Termin für den Beginn des Vorverkaufs und die Vorverkaufsstellen werden noch bekannt gegeben.