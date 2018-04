Das Sonntagsgespräch : „Suchtkrankheiten sind immer noch ein Tabuthema“

Interview mit Jessica Dölle und Lisa Oppel von der Selbsthilfegruppe „Die Jungen Wölfe“ in Wedel.

von Lars Zimmermann

22. April 2018, 14:00 Uhr

Wedel | Jessica Dölle und Lisa Oppel haben die Selbsthilfegruppe „Die Jungen Wölfe - wir kämpfen gegen Alkohol, Depressionen und Angst“ gegründet. Im Sonntagsgespräch berichten sie unter anderem, warum sie eine Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene aufgebaut haben.

Wie kam es zur Gründung der „Jungen Wölfe“?

Lisa Oppel: Ich habe meine Mutter zu den Treffen einer Selbsthilfegruppe begleitet, weil ich als Angehörige ebenfalls Unterstützung benötigte. Die bekam ich auch. Allerdings bemerkte ich, dass die meisten Teilnehmer schon älter als 50 waren. Irgendwann kam dann einer der Gruppenleiter auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte eine Gruppe für junge Erwachsene ins Leben zu rufen. Die Idee fand ich spannend und habe sie im März 2015 gemeinsam mit Jessica umgesetzt.

Wie ist der Name „Junge Wölfe“ entstanden?

Oppel: Der Wolf passt als starkes Rudeltier einfach zu einer Selbsthilfegruppe – gerade zu einer Gruppe für junge Erwachsene.

Wer kann alles in die Selbsthilfegruppe kommen?

Jessica Dölle: Zu uns können Betroffene, aber auch Angehörige kommen. Jeder ist willkommen. Gerade für Jüngere ist es ja häufig schwierig, eine passende Selbsthilfegruppe zu finden. Wir beschränken uns nicht nur auf Suchterkrankungen. Depressionen, Angststörungen, Borderline – bei uns sind Menschen mit völlig unterschiedlichen Problemen vertreten.

Warum gibt es so wenige Gruppen für junge Erwachsene?

Oppel: Es ist ohnehin schwierig, sich selbst einzugestehen, dass man süchtig ist und Hilfe benötigt. Jungen Menschen fällt es wahrscheinlich noch schwerer, diesen Schritt zu gehen.

Dölle: Ich bin selbst Angehörige und Betroffene und bin diesen Schritt damals nur wegen meiner Tochter gegangen. Man muss sehr tief fallen, um sich einzugestehen, dass man ein Suchtproblem hat.

Wann haben Sie es sich eingestanden?

Dölle: Als es zu spät war. Das erste Mal kam ich mit 14 Jahren mit Alkohol in Berührung und konsumierte auch einige andere Drogen. Inzwischen bin ich seit vier Jahren abstinent.

Haben Sie Angst vor einem Rückfall?

Dölle: Suchtkrank ist man ein Leben lang. Deswegen kann ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich niemals rückfällig werde. Es ist harte Arbeit, dauerhaft dagegen anzugehen. Das muss jedem bewusst sein. Um die Sucht zu bekämpfen, muss man in seine Vergangenheit blicken. Dort liegen meistens die Gründe für die Sucht.

Oppel: Wir waren auch schon am Wedeler Johann-Rist-Gymnasium, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin der Meinung, dass immer noch zu wenig Präventionsarbeit geleistet wird. Vor allem an den Schulen muss mehr passieren. Alkoholismus, Depressionen und überhaupt Suchtkrankheiten sind leider immer noch häufig ein Tabuthema.

Dölle: Vielen ist gar nicht bewusst, wie groß die Gefahr ist, irgendwann abzurutschen. Man bemerkt den Übergang in die Sucht meistens gar nicht.

Inwieweit hilft Ihnen die Selbsthilfegruppe?

Dölle: Ich kann mich mit Menschen austauschen, die meine Sorgen nachvollziehen können. Ich war auch in anderen Gruppen. Dort konnten die meisten aber schon allein aufgrund ihres Alters die Sorgen einer alleinerziehenden Mutter nicht verstehen. Gerade als junger Mensch will man außerdem auch gerne noch einmal weggehen und Spaß haben. Zu feiern und trotzdem abstinent zu bleiben, ist eine riesige Herausforderung.

Oppel: Angehörige sind meistens sehr stark auf den Menschen fokussiert, der süchtig ist und vergessen dabei häufig ihre eigenen Probleme. Wenn man aber nicht auf sich selbst aufpasst, ist die Gefahr groß, irgendwann selbst süchtig oder depressiv zu werden. In der Gruppe kann ich in einem geschützten Rahmen alles loswerden, was mich belastet. Dort kann ich mein Herz ausschütten.