Kreis Pinneberg in Kürze : Sturmtief „Ylenia“ trifft Kreis Pinneberg ++ Wildtierrettung per Drohne ++ Wikipedia-Autor sucht Helfer

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 18. Februar wichtig ist.

Kreis Pinneberg | Kreis Pinneberg Das Sturmtief „Ylenia“ hat den Kreis Pinneberg mit der erwarteten Wucht getroffen. Dutzende Bäume stürzten um – auch in die Oberleitungen der Bahn. Am Freitag könnte es noch schlimmer werden – ein Orkan naht. Das Sturmtief „Ylenia“ hat die Feuerwehren im Kreis Pinneberg stark gefordert: Bis 17 Uhr am Donnerstag (17. Februar) mussten die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.