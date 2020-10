Voting des Tages : Strenge Auflagen für Touristen aus inländischen Risikogebieten in SH – gut so?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

16. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Schleswig-Holstein hält an seinen strengen Corona-Auflagen für Touristen aus inländischen Risikogebieten fest. Es gehe darum, die stark gestiegene Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel. Er betonte: „Die Corona-Lage in Deutschland ist dramatisch. Wir stehen am Anfang eines exponentiellen Wachstums.“

In Schleswig-Holstein dürfen Menschen aus Risikogebieten, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen festgestellt werden, nur mit einem negativen Corona-Test in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat das Festhalten an den Corona-Auflagen für Einreisende aus inländischen Risikogebieten in Schleswig-Holstein derweil scharf kritisiert.

Wir fragen daher heute:

Strenge Auflagen für Touristen aus inländischen Risikogebieten in SH – gut so? Ja, es trägt dazu bei, die Ausbreitung des Virus in SH zu verlangsamen. Ja, aber der kritische Inzidenz-Wert sollte höher als 50 liegen. Nein, inländische Touristen sollten grundsätzlich kommen dürfen. zum Ergebnis

