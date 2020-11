Streit ums Millionenerbe

Haben Erben des Ex-Hawesko-Chefs Margaritoff Anspuch auf Geld aus einer Lebensversicherung?

06. November 2020, 13:09 Uhr

Hamburg | Er war Deutschlands erfolgreichster Weinhändler: Im Mai 2016 starb der frühere Hawesko-Chef Alexander Margaritoff (63, Foto), nachdem er den Machtkampf um seine Firma gegen den Milliardär Detlef Meyer (Tocos, Street One) verloren hatte. Viereinhalb Jahre später verlangen nun zwei von Margaritoffs Erben einen Millionenbetrag von dem Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Tornesch (Kreis Pinneberg).

Die beiden noch minderjährigen Kinder des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Mehrheitsaktionärs klagen vor dem Hamburger Landgericht auf Schadenersatz. Sie argumentieren: Die Hawesko Holding habe es versäumt, eine angeblich vereinbarte Lebensversicherung für Magaritoff in Höhe von 1,28 Millionen Euro abzuschließen. Nach dem Krebstod des Patriarchen stellte sich heraus, dass eine solche Versicherung nicht existierte. Das entgangene Geld fordern die Erben von dem Weinhandelsunternehmen, zu dem auch die Kette Jacques‘ Weindepot gehört.

Zur mündlichen Verhandlung machten sich die Protagonisten gestern rar. Die beiden Kläger im Teenageralter und ihre Mutter schickten ebenso lediglich ihre Rechtsvertreter wie der jetzige Hawesko-Vorstand.



„Lebensversicherung“ stand nicht im Vertrag





Ein Urteil fiel zunächst nicht – doch der Verlauf der Verhandlung lässt kaum Zweifel, dass die Schadenersatzforderung scheitern wird. „Das Hauptproblem der Klage ist, dass der Begriff ,Lebensversicherung‘ im Dienstvertrag an keiner Stelle auftaucht“, stellte Richter Sönke Rüther klar.

Margaritoffs Vertrag als Vorstandsvorsitzender enthielt zwar einen Anspruch auf eine „Versicherung“, ließ aber offen, ob es sich um einen Unfall- oder eine Risikolebensversicherung handeln sollte. Die Formulierung im Dienstpapier schließe Letzteres eben auch nicht aus, wandte Klägeranwalt Sebastian Naber ein. Dass Unternehmen für ihre Vorstände Lebensversicherungen abschließen, sei durchaus gängig. Punkten konnte er mit dieser Deutung freilich nicht wirklich. Richter Rüther stelle die Frage, warum Margaritoff als „geschäftsgewandte Person“ nicht auf der ausdrücklichen Erwähnung einer Lebensversicherung bestanden und diese kraft seines Postens dann auch abgeschlossen habe.

Für Hawesko zeichnete Rechtsbeistand Franz Jürgen Säcker ein nicht gerade schmeichelhaftes Bild des Verstorbenen. Magaritoff habe versucht, sein ohnehin üppiges Jahresgehalt von zwei Millionen Euro weiter aufstocken zu lassen. „Sein Nachfolger bekommt nur halb so viel.“ Auch habe der damalige Hawesko-Chef eine Gehaltsfortzahlung von mehr als einem Jahr über seinen Tod hinaus durchgesetzt. Die Zahlung weiterer knapp 1,3 Millionen Euro an die Erben komme vor diesem Hintergrund nicht in Frage. Säcker: „Genug ist genug.“

So lehnte das Unternehmen im Gericht dann auch einen Vergleich in der Sache ab, den die Kläger aushandeln wollten. Das Urteil wird am 15. Dezember verkündet.