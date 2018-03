Streit um Posten ist beendet

Bönningstedter Finanzausschuss stimmt für Einsetzung einer Gleichstellungsbeauftragten

von Ute Springer

17. März 2018, 16:00 Uhr

Der Streit um die Einsetzung einer Gleichstellungsbeauftragten für die Gemeinde Bönningstedt ist beendet: Einstimmig votierte der Ausschuss für Finanz- und Personalwesen dafür, die Quickborner Gleichstellungsbeaftragte mit der Betreuung von Bönningstedt zu beauftragen.

Damit geht ein Streit zu Ende, der vor etwa drei Jahren begann: Damals monierte die Grünen-Politikerin Anja Ebens, dass in der Hauptsatzung der Gemeinde noch immer stehe, dass die Gleichstellungsbeauftragte des Amts Pinnau für die Gemeinde Bönningstedt zuständig sei. Der Antrag, den Posten ehrenamtlich zu besetzen, wurde in der Gemeindevertretung mehrheitlich abgelehnt – mit der Begründung, dass nur Kommunen mit eigener Verwaltung und Ämter verpflichtet seien, eine Gleichstellungsbeauftragte einzusetzen.

Der Umstand, dass Verwaltungsgemeinschaften beziehungsweise amtsfreie Gemeinden im Gesetz nicht bedacht wurden, führte schließlich dazu, dass die Grünen-Fraktion aktiv wurde und dafür sorgte, dass diese Gesetzeslücke geschlossen wurde.



Land übernimmt die Kosten





Im Ergebnis sollte nun die Quickborner Gleichstellungsbeauftragte auch für Bönningstedt und Hasloh tätig werden. Das wiederum rief den Quickborner Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) auf den Plan, der das Prinzip der Konnexität verletzt sah: Wenn das Land festlege, dass die Stelle geschaffen werden muss, solle das Land auch die Kosten dafür übernehmen. Diese Frage konnte letztlich geklärt werden, die entstehenden Kosten werden tatsächlich vom Land übernommen.

Blieb noch die Frage, inwieweit das Land mit der Gesetzesänderung in die kommunale Selbstverwaltung eingreift – was die Bönningstedter Politiker zur Überlegung veranlasste, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Während der Sitzung allerdings sprachen sich die Vertreter fast aller Fraktionen dagegen aus. Auch Bürgermeister Peter Liske (BWG) empfahl, die in Quickborn zuständige Frau zu beauftragen. „Hasloh hat sich bereits für diese Variante entschieden“, berichtete Liske.

Sowohl der Beschluss, auf eine eigene Gleichstellungsbeauftragte zu verzichten als auch der, diesen Passus in der Hauptsatzung der Gemeinde zu ändern, wurden einstimmig gefällt. Nun sollen Beratungen zur Umsetzung erfolgen.