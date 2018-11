Streit um Mess-Stationen

Gericht beanstandet falsche Mess-Ergebnisse / Opposition fordert Überprüfung

von Markus Lorenz

18. November 2018, 18:19 Uhr

Senat und Opposition in Hamburg streiten um die Überprüfung der Luftmessstationen an den Straßen. Hintergrund: Ein Gericht in Aachen hat kürzlich beanstandet, dass eine der Messstation der Stadt zu nah an einer Kreuzung aufgebaut worden war und die Ergebnisse dadurch verfälscht würden. In Hamburg bilden die Stickstoffdioxid-Werte zweier Messstationen in Altona die Grundlage für die deutschlandweit ersten Dieselfahrverbote an der Max-Brauer-Allee und der Stresemannstraße.

CDU und FDP fordern den grünen Umweltsenator Jens Kerstan nun auf, die Technik auch in der Hansestadt auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. „Die nackte Angst hat den Umweltsenator gepackt, dass auch in Hamburg falsche Werte gemessen wurden“, sagte Stephan Gamm, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Während alle anderen Bundesländer ihre Messstellen überprüfen ließen, weigere sich die Hansestadt standhaft. Gamm: „Statt mit einer wissenschaftlichen Überprüfung Klarheit zu schaffen, scheint das Festhalten an grünen Ideologien wichtiger.“

Auch für die FDP erklärte deren Bürgerschaftsabgeordnete Kurt Duwe: „Es ist höchst zweifelhaft, ob die Messstationen den geltenden Kriterien entsprechen. Mit seiner Weigerung, die Messstellen zu überprüfen, verfestigt Umweltsenator Kerstan den Eindruck, keinen Wert auf transparente Stickoxidmessungen zu legen.“

Die Umweltbehörde weist das entschieden zurück. Die Vorwürfe seien „aus der Luft gegriffen und falsch“, erklärt ein Behördensprecher. Sobald der Bund um Überprüfung nach einheitlichen Standards bitte, würde die Hamburger Umweltbehörde „selbstverständlich“ einen solche Schritt veranlassen. Ein deutschlandweit einheitlicher Check der Messstationen zur Luftqualität müsste allerdings von der Bundesregierung ausgehen und an die Länder herangetragen werden. Laut dem Sprecher erfüllen die Stationen des Hamburger Luftmessnetzes die gesetzlichen Anforderungen und werden regelmäßig nach den rechtlichen Vorgaben vom Institut für Hygiene und Umwelt überprüft. Die beanstandeten Messungen in Aachen wurden demnach von „Passivsammlern“ ausgeführt, die mit den kontinuierlichen Messungen im Hamburger Messnetz nicht vergleichbar seien. Jüngste Kontrollmessungen in der Hansestadt hätten zudem keine nennenswert abweichenden Ergebnisse erbracht.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) fordert eine Überprüfung der Luftmessstationen in den Bundesländern. In einem Interview mit „Focus“ kritisierte er, dass sich die Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Berlin, Bremen und Hessen bisher gegen eine solche Überprüfung ausgesprochen hätten. Scheuer: „Das ist geradezu skandalös.“