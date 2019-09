Streit um Betreuung in Hortgruppen

CDU sieht erhöhten Krippenbedarf

Avatar_shz von Cindy Ahrens

24. September 2019, 11:14 Uhr

Schenefeld | In Schenefeld ist eine Grundsatzdiskussion über die Qualität der nachschulischen Betreuung ausgebrochen. Auslöser war ein Antrag der CDU-Fraktion zur morgigen Sitzung der Ratsversammlung. Darin schreibt die Partei, dass die nachschulische Betreuung an den Grundschulen schon bald den gesamten Betreuungsbedarf ausreichend abdecken könne. „Der Hort als Betreuungsform wird damit nicht mehr in der Betreuungsplanung der Stadt vorgesehen“, heißt es weiter. Dieses Vorhaben stößt bei einigen Schenefeldern auf Unverständnis. So rief Scarlett Behrens eine Petition gegen die Umsetzung des Antrags ins Leben, die von mehr als 270 Menschen unterzeichnet worden ist. „Diese Zahlen zeigen, dass wir mit unseren Ansichten einen Nerv bei den Menschen getroffen haben“, betont Behrens. Sie halte eine Zentralisierung der Betreuung sowie die Abschaffung der Hortgruppen für eine falsche Entscheidung.

Die nachschulische Betreuung an der Grundschule Altgemeinde und der Gorch-Fock-Schule wird derzeit von der Rasselbande gUG organisiert. Zuletzt wurden die Betreuungsplätze auf Wunsch der Stadt erweitert, da in den Hortgruppen aufgrund des Fachkräftemangels nicht genügend Erzieher und sozialpädagogische Assistenten zu Verfügung standen. „Das hat sich bis heute nicht verändert“, schildert Rasselbanden-Geschäftsführerin Petra Krause die aktuelle Personalsituation. In der Schulbetreuung arbeiten laut Krause immer eine Fachkraft mit einer nicht-pädagogischen Kraft zusammen. „Alle unsere Mitarbeiter sind gut geschult und arbeiten teils schon seit mehr als zehn Jahren bei uns. Das Kindeswohl steht dabei an erster Stelle“, stellt Krause heraus. Behrens ist das jedoch nicht genug. „Die Rasselbande macht zweifelsfrei eine gute Arbeit, aber wir glauben, dass sie nicht allen Kindern mit besonderen Bedarfen gerecht werden können, wie es den Horte mit kleineren Gruppen möglich ist “, meint sie.

Dagegen stehen die Bedenken der Christdemokraten, dass diese doppelte Infrastruktur der Horte und der Grundschulbetreuung dauerhaft eine hohe finanzielle Belastung für die Stadt darstelle. Darüber hinaus seien die personellen und baulichen Ressourcen begrenzt – diese sollten daher primär für die steigenden Bedarfe im Krippen- und Elementarbereich genutzt werden.

Krause ist derselben Ansicht. „Vor allem für alleinerziehende Eltern oder Haushalte, in denen Mütter und Väter arbeiten, sind die Krippen- und Elementarplätze besonders wichtig“, betont sie.

Behrens argumentiert hingegen, dass sie die logistische Herausforderungen zwar verstehen kann, sie plädiert aber dennoch auf den Erhalt der Hortgruppen. „Vielfalt ist wichtig für die qualitative Weiterentwicklung der Betreuungsangebote“, ist die Meinung der Petitions-Gründerin.

„Noch ist nichts verboten und nichts beschlossen“, gibt die Geschäftsführerin der Rasselbande zu bedenken. „Die Stadt Schenefeld hat sich dazu verpflichtet, ausreichend Betreuungsplätze für Kinder jeder Altersklasse zu gewährleisten. Das ist eine große Aufgabe.“ So müssten die vorhandenen personellen und räumlichen Ressourcen auf alle aktuellen Bedarfe aufgeteilt werden. „Natürlich ist es schön, wenn Eltern die Art der Betreuung wählen können. Allerdings haben wir dann an anderer Stelle zu wenig Plätze für Krippenkinder.“ Darüber müssten sich alle Beteiligten in der Diskussion im Klaren sein, so Krause.