Region Pinneberg in Kürze : +++ Straßenverkehrsamt zieht um +++ Träger für Schenefelder Kita gefunden +++ Parkplätze in Quickborn gesichert +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

17. Februar 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Das Straßenverkehrsamt in Pinneberg an der Flensburger Straße schließt am Donnerstag, 22. Februar, für immer. Es zieht nach Elmshorn. Jetzt soll die Kita Ostermannweg die leer stehenden Räume vorübergehend nutzen. Die evangelische Kita war durch den Träger aufgrund des hohen Sanierungsstaus Anfang Oktober 2017 geschlossen worden. Derzeit sind die Kinder auf andere Einrichtungen verteilt. „Die ersten Begehungen und Besprechungen waren recht erfolgsversprechend“, sagte gestern Kreissprecher Oliver Carstens. Das letzte Wort hat aber die Pinneberger Kommunalpolitik.

Schenefeld Nach langer Ungewissheit ist im Schenefelder Ausschuss für Soziales am Donnerstag nun der neue Träger der Kita an der Lindenstraße verkündet worden: Aus drei Bewerbungen wählte der eigens für die Bearbeitung der Trägerfrage gebildete Arbeitskreis mit Mitgliedern aller Fraktionen den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Nachfolger der Awo aus. Ein wichtiges Auswahlkriterium war nach Angaben der Ausschussvorsitzenden Monika Stehr (SPD) die Zukunft des Personals des Kindergartens. Axel Schröter vom ASB kündigte an, „kein neues Konzept überstülpen zu wollen“.

Quickborn Auch in Zukunft können weite Teile des Stadtplatzes vor dem Forum als Parkflächen genutzt werden. Darauf haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt verständigt. Gleichzeitig sicherten sie der Stadt, der die Flächen gehören, ein Sondernutzungsrecht. Demnach können die Parkplätze etwa für Veranstaltungen gesperrt werden. Dem Kompromiss war eine konstruktive Diskussion vorangegangen, in der etwa FDP und Bündnis 90/Die Grünen eine Abschaffung der Abstellflächen forderten. CDU und Teile der SPD hatten dagegen Rücksichtnahme auf den Einzelhandel angemahnt.

Elmshorn Ein neuer Gewerbepark an der Heinrich-Hertz-Straße in Elmshorn: Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Donnerstagabend die Ampeln auf grün gestellt und das rechtlich notwendige Verfahren eingeleitet. Vor allem Start-Up-Unternehmen und Handwerksbetriebe sollen sich auf dem zirka zehn Hektar großen Telekom-Areal ansiedeln. Der Startschuss könnte im kommenden Jahr fallen. Für die Telekom werden in dem Technikzentrum nach der Verlagerung verschiedener Abteilungen noch zirka 100 Beschäftigte arbeiten.

Wedel Ein Podium, sechs Ratsfraktionen, 18 Fragen, die dem Bürger eine Entscheidungshilfe für den 6. Mai an die Hand geben: Die Gemeinschaft der Wedeler Kaufleute und der Seniorenbeirat haben sich zusammengetan und laden unter dem Motto „Wedel Will’s Wissen“ ein zu einer Podiumsbefragung mit Vertretern aller Parteien und der Wählergemeinschaft, die nach aktuellem Stand bei der Kommunalwahl antreten. Datum ist Sonnabend, 10. März, Ort das Rist-Forum im Johann-Rist-Gymnasium, am Redder 8. „Wir wollen aufklären, unsere Absicht ist nicht, politisch zu lenken“, umreißt Kaufleute-Chef Daniel Frigoni die Intention der Veranstaltung.

Uetersen Der Uetersener Bildungsausschuss hat sich mit der Situation des städtischen Kindergartens und in diesem Zusammenhang auch mit den Kitas der freien Träger befasst. Es geht um die Personalsituation, die zuletzt den Leitern der Kitas der Stadt und der Awo „Hus Sünnschien“ Kopfschmerzen bereitet hatten: Auf dem Markt gibt es keine Sozialpädagogischen Assistenten mehr. Diese aber werden für die Betreuung der Kita-Kids (aktuell der Krippengruppen) aber dringend benötigt. Das Problem spitzte sich während der Sitzung zu, denn auch die Kita der Erlöserkirche hat Personalprobleme.

Hamburg Kurz vor den Vorstandswahlen des Hamburger SV am Sonntag sind Details aus einem Sonderuntersuchungs-Bericht aus dem Jahr 2011 bekannt geworden, die den damaligen Vorstandschef Bernd Hoffmann und seine Stellvertreterin Katja Kraus schwer belasten. Beide Vorstände waren im März 2011 auf der Grundlage von Aufhebungsvereinbarungen aus ihren Ämtern ausgeschieden. Hoffmann kandidiert am Sonntag gegen den amtierenden Vorsitzenden Jens Meier um das Vorstandsamt des Gesamtvereins und somit auch für den Aufsichtsrat. In dem Untersuchungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, der shz.de vorliegt, heißt es in mehreren Fällen, KPMG habe nicht feststellen können, „ob den Zahlungen, die der HSV in Erfüllung dieser Verträge auf Rechnungen der Dienstleister vornahm, auch Leistungen gegenüberstanden.

Schleswig-Holstein Der Komponist Robert Schumann ist die Hauptperson des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Vom 30. Juni bis 26. August setzen Musiker und Künstler aus aller Welt dem Romantiker ein musikalisches Denkmal. Ob in Kirchen, Industriehallen, Scheunen oder Schlössern Schleswig-Holsteins, Hamburgs, im südlichen Dänemark und nördlichen Niedersachsen – mit seinen Konzerten und Lesungen gehört das Schleswig-Holstein Musik Festival zu den Highlights des norddeutschen Kultursommers sowie zu den größten Flächenfestivals der Welt.