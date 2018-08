Region Pinneberg in Kürze : +++ Straßensperrungen in Elmshorn +++ 25. Kleinkunstfestival auf der Batavia +++ Unfall beim Überholen in Groß-Offenseth

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. August 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Die Stadt Elmshorn wird in dieser Woche zwei Straßenabschnitte sanieren. Die Jahnstraße erhält eine neue Asphaltdecke. Die Straße muss während der Bauarbeiten vom morgigen Mittwoch bis einschließlich Freitag, 17.August, zwischen Turnstraße und dem Platz am Wasserturm voll gesperrt werden. Davon sind auch die Busse betroffen. Am 17. August wird zudem der Koppeldamm im Bereich der Einmündung zur Kaltenweide wegen Bauarbeiten gesperrt.

Wedel Große Namen stehen neben Newcomern, klassisches Kabarett neben Impro-Theater: Vom 17. August bis zum 23. November stehen 14 Abende auf dem Theaterschiff Batavia im Zeichen des 25. Kleinkunstfestivals. Zu den Künstlern, die Kulturdampfer-Käpt’n Hannes Grabau angeheuert hat, zählen Nils Loenicker, Kerim Pamuk, Bernd Lafrenz und Bestseller-Autor Sebastian Schnoy. Den Auftakt macht das Batavia-Ensemble selbst mit der Premiere von Yasmina Rezas „Kunst“.

Gross Offenseth-Aspern Ein fehlgeschlagenes Überholmanöver hat am Freitagabend offenbar zu dem schweren Unfall auf der Hauptstraße (Landesstraße 112) in Groß Offenseth-Aspern geführt. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos waren gegen 20.15 Uhr drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen habe möglicherweise kurzzeitig in Lebensgefahr geschwebt. Laut der Barmstedter Polizei hatte sich der Unfall auf der L112 nahe der Einmündung Hütten ereignet. Die Straße war im Zuge der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten länger gesperrt. Der genaue Unfallhergang soll nun ermittelt werden.

Moorrege Das Wiesenfest in Moorrege ist aus organisatorischen Gründen passé. Doch ganz auf das Sommervergnügen verzichten, will das Kulturforum Moorrege nicht. Erstmals wird den Moorregern nun ein Sommerfest auf dem Vereinsgelände an der Klinkerstraße 84 geboten. Am Sonnabend, 25.August, um 14 Uhr geht es los. „Hier am Vereinshaus ist eine Veranstaltung für uns einfacher durchzuführen. Küche, sanitäre Einrichtungen und alles Wichtige ist da. Platz genug haben wir auf unserem Gelände auch“, erläutert Kulturforumschef Dieter Norton und verspricht den Besuchern ein tolles Programm mit viel Spiel, Spaß und Live-Musik.

Kreis Pinneberg Sollte er auf Beifall gehofft haben, hat er sich gründlich geirrt: Von etlichen Politikern, nicht nur aus der CDU, wird CDU-Landeschef und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther für seine umstrittenen Äußerungen heftig kritisiert – auch von Christdemokraten aus dem Kreis Pinneberg. Die halten gar nichts von den von Günther ins Gespräch gebrachten möglichen Koalitionen mit der Linkspartei. Diese Partei könne kein Partner der Union sein.

Hamburg Nach dem Ertrinken von zwei Kindern am vergangenen Freitag in einem Regenrückhaltebecken bei Hamburg sucht die Kriminalpolizei Reinbek weiter nach der Unglücksursache. Mittlerweile beschäftige sich auch die Staatsanwaltschaft mit dem Fall, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Ermittler gehen der Frage nach, wie die Sicherheitslage am Unglücksort war und wie das Gelände um das Wasserbecken nahe eines Hotels in Glinde (Kreis Stormarn) möglicherweise hätte gesichert werden müssen. Auch gehe es um die genauen Abläufe, die zum Tod der Kinder geführt haben.

Schleswig-Holstein Unter Zuhilfenahme von Kieler Schleppern lösten sich am Montagmorgen im Kieler Tirpitzhafen die Leinen der noch in der Erprobung befindlichen Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse (F125) „Baden-Württemberg“ (F222) und „Nordrhein-Westfalen“ (F223). Die beiden neuen Marineschiffe nahmen nach dem Ablegen für die weitere Erprobung Kurs auf das offene Meer. Auch der Tender „Werra“ (A514) beendete seinen Hafenaufenthalt im Kieler Tirpitzhafen und startete zur Erprobungs- und Ausbildungsfahrt nach seiner Werftliegezeit.