Region Pinneberg in Kürze : +++ Straßenausbau in Barmstedt verzögert sich +++ Cartoon aus Elmshorn +++ Sorgen bei Billard-Fans in Uetersen +++

12.Okt.2017

Barmstedt Der Ausbau der Gebrüderstraße wird sich voraussichtlich um drei Wochen verzögern. Das hat Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) während der letzten Stadtvertretersitzung mitgeteilt. „Statt Mitte November werden die Arbeiten erst zwischen Anfang und Mitte Dezember beendet sein“, sagte sie. Der Ausbau des Weidkamp liege aber im Zeitplan. Hier rechne die ausführende Firma damit, Anfang November fertig zu sein.

Elmshorn Jetzt ist es auf dem Markt:Cartoonist Piet Hamann und Autor Arne Tiedemann haben in Elmshorn den dritten Band ihrer Buchreiche „Wir hier im Norden“ vorgestellt. Die ersten Fans ließen sich ihr Exemplar gleich vor Ort signieren. „Dat wahre Hambuch“ präsentieren die beiden Elmshorner auf ihren hintersinnigen und humorvollen Stadtrundgang durch die Millionenmetropole.

Uetersen Zum Jahresende soll die Billardsparte der Uetersener Sportgemeinschaft aufgelöst werden. Grund sind Mieterhöhungen, die von den Mitgliedern nicht geschultert werden können. Um ihren Sport in Uetersen weiter ausüben zu können, sind die Sportler auf die Anmietung neuer, kleinerer Räumlichkeiten angewiesen.

Pinneberg Das Pinnberger Hallenbad muss für geplante Sanierungsarbeiten ab Montag, l6. Oktober, geschlossen werden. Das teilte Birgit Vollmar von der Betriebsleitung mit. Erneuert wird die komplette Filteranlage zur Schwimm und Badebeckenwasseraufbereitung.

Hamburg Mehr Steuerpflichtige, mehr Einkommen, mehr Steuereinnahmen: Nach Angaben des Statistikamtes Nord gab es im Jahr 2013 (rpt 2013) in Hamburg 943.570 Lohn- und Einkommensteuerpflichtige, 3,0 Prozent mehr als bei der vorherigen Erhebung 2010. Sie erzielten ein Gesamteinkommen von 36,85 Milliarden Euro (plus 13 Prozent). Die erhobene Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer betrug knapp 7,5 Milliarden Euro (2010: 6,4 Mrd).

Schleswig-Holstein Mit dem schwedischen Film „Träum weiter“ werden am 1. November in Lübeck die 59. Nordischen Filmtage eröffnet. Das Spielfilmdebüt der Regisseurin Rojda Sekersöz stehe stellvertretend für viele Produktionen im Wettbewerbsprogramm, die junge Protagonistinnen in den Mittelpunkt der Handlung stellten, sagte die Künstlerische Leiterin der Filmtage, Linde Fröhlich, am Mittwoch. Bis zum 5. November werden in Lübeck 194 Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilme aus Skandinavien und den baltischen Staaten gezeigt.