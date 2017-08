Musik als Bindeglied der Völker : Straße in Frankreich nach Wedeler benannt

vergrößern 1 von 2 Foto: Privat 1 von 2

Caudry | Unzählige Zeitungsartikel liegen auf dem Tisch. Daneben noch mehr Fotos – Kinder und Jugendliche in Paris, Caudry, dem dänischen Vejen, in New York und Wedel. Sie spielen Querflöte, Glockenspiel oder Trompete. Die grün-weißen Vereinsfarben des TSV Wedel sind nicht zu erkennen – die Bilder sind schwarz-weiß. Es sind Erinnerungen an das Jugendmusikkorps des TSV Wedel und dessen Gründer Edmund Bachmann, der jetzt posthum geehrt wurde. In der französischen Partnerstadt Caudry wurde eine Straße nach ihm benannt.

„Es hat uns als Familie sehr gefreut, als die Stadt Caudry mit der Anfrage auf uns zukam. Es ist eine schöne Sache und uns ganz wichtig, dass unserem Vater diese Ehre zuteil wird“, sagt Marianne Hotter. Ihr Bruder Horst Bachmann sitzt ihr gegenüber und nickt. Schwester Gisela Reich fehlt bei dem Treffen. Anders als bei der Einweihung des Gedenksteins in Wedels französischer Partnerstadt Caudry. „Wir Geschwister sind mit unseren Partnern und Kindern dorthin gefahren, weil es ein wichtiger Teil Familiengeschichte ist und man vieles nur versteht, wenn man die Menschen trifft, die unseren Vater gekannt haben“, sagt Hotter.

Edmund Bachmann wurde 1921 in Wedel geboren. Mit fünf Jahren trat er dem Wedeler TSV bei. Er erlernte den Beruf des Textilkaufmanns. „Während des Kriegs lernte er unsere Mutter in einem Lazarett in Tondern kennen“, berichtet Hotter. Nach dem zweiten Weltkrieg stiegen Käthe und Edmund Bachmann in das väterliche Textilgeschäft ein. „Unser Vater hat immer gesagt, dass es nie wieder Krieg geben darf. Er wollte die Jugend der Völker vereinen“, erinnert sich die Tochter. 1958 wurde der Spielmannszug des Wedeler TSV gegründet. Edmund Bachmann baute den Kinderspielmannszug mit auf, aus dem das Jugendmusikkorps hervorging.

„Wir Kinder haben 1963 mit offenen Mündern im Büro meines Vaters gestanden“, berichtet Hotter. Es war das Jahr, in dem der Musikzug eine Frankreich-Tournee plante – zusammen mit der Vejen-Garden aus Wedels dänischer Partnerschadt, zu der Bachmann den Kontakt bereits aufgebaut hatte. „Es war immer jemand bei uns im Haus – aus dem Vorstand. Damen des Wedeler TSV, die Briefe auf der Schreibmaschine geschrieben haben. Für uns Kinder war es spannend“, sagt Hotter. Protest gab es von der SPD-Bundestagsabgeordneten Annemarie Renger, die 1972 die erste Präsidentin des Deutschen Bundestags wurde. „Ihr kam die Reise und der Austausch mit Frankreich zu früh. Mein Vater hat aber immer gesagt: ,Wenn nicht jetzt, wann dann?’“

Die Tour fand mit der Unterstützung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk und das Goethe-Institut in Lille statt. Die Proben wurden als Fernsehfilm „Kleiner Notenwechsel“ im Ersten Deutschen Fernsehen (ARD) gezeigt. Die Wedeler und Dänen spielten auf ihrer Tournee vor dem Deutschen Bundestag – damals noch in Bonn, in der Oper in Lille, vor dem Pariser Rathaus – mit anschließendem Empfang im Spiegelsaal – und in Caudry, wohin Edmund Bachmann bereits geschäftliche Kontakte pflegte. Ein Konzert ist Hotter besonders in Erinnerung geblieben: „Wir haben vor dem Invalidendom in Paris gespielt und sind an vielen Veteranen in Rollstühlen vorbeigezogen. Da bekomme ich heute noch eine Gänsehaut.“ Der Austausch intensivierte den Kontakt nach Caudry. 1985 wurde die Städtepartnerschaft offiziell besiegelt.

Das Musikkorps des Wedeler TSV hatte sich da bereits einen Namen gemacht – nicht nur in Europa.1967 reiste eine 92-köpfige Delegation zur German-American Steuben Parade nach New York. Zwei weitere USA-Reisen zur 200-Jahr-Feier und zur Windjammerparade 1976 folgten. Auch bei den Olympischen Spielen in München 1972 spielten die Wedeler vor Ort. „Das Jugenmusikkorps war immer ein Aushängeschild für die Stadt Wedel“, sagt Hotter. 1982 starb Edmund Bachmann im Alter von nur 60 Jahren. Sechs Jahre später löste sich das Musikkorps in seiner damaligen Form auf.

Besonders gern denken die drei Geschwister an die Umzüge beim Hafenfest zurück. „Das war jedes Jahr aufs neue beeindruckend“, erläutert Hotter. Daher hat sie ein klares Ziel: „Ich würde es gern noch mal mit Karamba machen.“ Aktive Musiker der Vejen-Garde sollen ebenso teilnehmen wie die ehemalige Mitglieder des Musikkorps. „Aber wo soll man da anfangen?“, fragt Hotter. Ihr Bruder Horst zuckt die Schultern. Dennoch ist sie überzeugt: „Das muss doch zu schaffen sein. Es braucht Idealisten in Dänemark, Frankreich und Deutschland wie meinen Vater, um so etwas umzusetzen.“

Während sie ein Fotoalbum schließt wird sie nachdenklich. „Es waren ganz viele Menschen, die unseren Vater unterstützt haben. Der wichtigste Mensch in unserem Leben und dem Leben unseres Vaters war unsere Mutter. Sie hat ihm immer den Rücken freigehalten, denn sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Das Leben unseres Vaters war das Musikkorps.“

von Bastian Fröhlig

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:00 Uhr