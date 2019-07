Gewinn-Sommer : Strandurlaub oder Abenteuerfahrt ins Eismeer: Gewinnen Sie Ihren Traumurlaub

Wir starten wieder unseren Gewinn-Sommer und verlosen zwei Reise-Gutscheine im Wert von jeweils 500 Euro.

von moh

01. Juli 2019, 15:00 Uhr

Kreis Pinneberg | Urlaub und Reise stehen bei den meisten Menschen ganz oben auf der Liste, wenn es um Erholung und das Erleben neuer Eindrücke geht. Bei unserem Sommer-Gewinnspiel gibt es zum Auftakt zwei Reisegutscheine im Wert von je 500 Euro von Nicko Cruises und der Globetrotter Erlebnis GmbH zu gewinnen. Diese werden von den Globetrotter-Reisebüros in Pinneberg (Damm 9-19), Elmshorn (im City-Center, Alter Markt 5), Schenefeld (Altonaer Chaussee 22) und Halstenbek (Poststraße 1) zur Verfügung gestellt. Nicko Cruises bietet exklusive Fluss- und Seekreuzfahrten an. Unter anderem auch Expeditionsfahrten ins Eismeer.

Spielregeln und Teilnahme



An den Wochenenden in den Sommerferien startet unsere Zeitung jeweils die Verlosung eines attraktiven Wochenpreises. Immer bis zum folgenden Freitag haben alle Leserinnen und Leser Gelegenheit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Um die Chance auf einen der Gewinne zu erhalten, muss die Rätselfrage richtig beantwortet werden. Die Teilnahme ist ganz einfach. Die Antworten können sowohl per Telefon als auch online eingereicht werden. Wer per Telefon teilnehmen möchte, ruft unter (01378) 407761 (Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Datenschutzinformation unter: datenschutz.tmia.de) an und nennt die Lösung sowie seinen Namen und seine Telefonnummer. Online ist die Teilnahme unter shz.de/gewinnsommer möglich. Die Rätselfragen können jeweils bis 23.59 Uhr am darauffolgenden Freitag beantwortet werden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Wie heißt das Elmshorner Football-Team?

A Rote Korsaren

B Fighting Pirates

C Krückau-Freibeuter

Als Nächstes verlosen wir einen 1000-Euro-Einkaufsgutschein für das „Stadtzentrum Schenefeld“.