Voting des Tages : Strandbesuch online buchen: Halten Sie eine Strand-App für sinnvoll?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

14. Juni 2020, 18:00 Uhr

Handtuch über der Liege war gestern. Eine neue App soll künftig an der Ostsee regeln, wer wann an den Strand darf. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will in der Urlaubszeit während der Corona-Krise auf die Buchung von Küstenabschnitten per Smartphone setzen.

Die heißdiskutierte Strand-App zur Besucherlenkung an Stränden müsse sich jedoch nicht nur auf Corona-Zeiten reduzieren. Vielmehr könne sie die Keimzelle für eine dauerhafte Lenkung touristischer Besucherströme sein. Dafür hat die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Schleswig-Holstein, Catrin Homp, im Wirtschaftsausschuss des Landtags geworben. Ihr Ziel ist „ein Ampel-System in Echtzeit“, das das ganze Land einbezieht.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Strandbesuch online buchen: Halten Sie eine Strand-App für sinnvoll? Ja, so lassen sich überfüllte Abschnitte verhindern. Nein, diese Art von Gästelenkung ist überzogen. Ein Ampel-System halte ich für sinnvoller. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.