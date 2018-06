Region in Kürze : +++ Strandbad Wedel: Name zu irreführend +++ Sperrung in Elmshorn aufgehoben +++ Stadtfest in Schenefeld startet +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

22. Juni 2018, 06:00 Uhr

Wedel Wedels Strandbad: Idyllisch, könnte man meinen. Trügerisch, meinen jedoch die Grünen. Denn Der Name verheißt nicht was den Strandbesucher tatsächlich erwartet. Baden ist im Strandbad verboten, und das aus gutem Grud: Sog- und Schwell durch teils gigantische Schiffe, die Wedel auf dem Weg zum Hamburger Hafen passieren, sind eine vielfach unterschätze Gefahr, die auch geübte Schwimmer in lebensbedrohliche Situationen bringen können. Von Kindern, die Wasser spielen, ganz zu schweigen. Die Grünen Fraktionen fordert daher Aufklärung in Form einer deutlichen Beschilderung „Baden verboten“.

Elmshorn Genervte und aufgebrachte Bürger: Die Sperrung der Unterführung der neuen Brücke an der Wittenberger Straße für Fußgänger und Radfahrer hat in Elmshorn kaum jemand verstanden. Jetzt können sich die Elmshorner freuen. Der Weg unter der Brücke wird nun doch freigegeben – zumindest für Fußgänger. Radfahrer müssen absteigen. „Stadt und Kreis haben gemeinsam nach Lösungen gesucht und jetzt auch eine ganz praktische Lösung gefunden“, betonte am Donnerstag Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje. Mit der Sperrung der Unterführung seien alle Beteiligten nicht zufrieden gewesen.

Schenefeld Am heutigen Freitag geht’s los: Das Stadtfest Schenefeld zelebriert seinen zehnten Geburtstag – und das soll gebührend gefeiert werden. Drei Tage lang geht’s bis Sonntag, 24. Juni, vor dem Schenefelder „Stadtzentrum“ rund. Herzstück des Festes ist in diesem Jahr der 99er-Parkplatz im Kiebitzweg. Ab 15 Uhr öffnen am Freitag die Stände. Unter anderem gibt es Live-Musik auf der Bühne, Dosenwerfen und Fahrgeschäfte. Der Bungee-Run öffnet morgen ab 16 Uhr. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) um 20 Uhr.

Pinneberg Verrückte Welt: Die Ladendiebstähle haben zwar in Pinneberg laut Kriminalitätsstatistik der Polizei zugenommen, aber der Security-Dienst in der Innenstadt hört zum 30. Juni auf. Grund: Weil die Kaufleute nicht mehr für den Service zahlen wollen, lohnt es sich für Thomas Benk, Geschäftsführer der Firma Sicherheits-Concept, nicht mehr finanziell, seine Dienste anzubieten. Benk ist jedoch überzeugt: „Die Situation in Pinneberg wird sich auf jeden Fall verschlechtern.“

Kiel/Hamburg Die Bundesländer sind uneins über die Verteilung der Milliarden-Geldbuße, die der Volkswagen-Konzern wegen des Dieselskandals an Niedersachsen gezahlt hat. Während die Finanzminister der Länder Hessen, Schleswig-Holstein und Brandenburg eine bundesweite Verteilung befürworten, lehnt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) genau dies ab – und erhält Unterstützung aus Bayern und Hamburg.