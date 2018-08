Region Pinneberg in Kürze : +++ Stoppelmarkt in Barmstedt +++ Höhere Gaspreise in Wedel +++ Straßensanierung Elmshorn: Landesmittel reichen nicht ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

16. August 2018, 06:00 Uhr

Barmstedt Freitag um 14 Uhr geht er los: der Barmstedter Stoppelmarkt. Bereits seit Dienstag werden die Stände und Fahrvergnügen aufgebaut. Auf dem Marktplatz werden weitere Fahrgeschäfte stehen, die die Besucher während des viertägigen Markts besuchen können. Außerdem erwarten sie diverse Stände und ein vielfältiges Musikprogramm.

Wedel Die Stadtwerke Wedel erhöhen zum 1. Oktober ihren Gaspreis in der Grundversorgung. Laut dem Versorger verteuert sich im Tarif „WedelGas Smart“ die Kilowattstunde (kWh) um durchschnittlich 0,9782 Cent. Dies entspricht einer Steigerung von 16 Prozent. Für den Musterhaushalt mit 20.000 kWh Jahresverbrauch liegt die Mehrbelastung bei etwa 192Euro per anno.

Elmshorn Ab 2019 will die Stadt die Elmshorner Straße Hasenbusch sanieren. Die Landesstraße 112 ist in einem schlechten Zustand, voller Schlaglöcher und Risse. 1,9 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Das Problem: Das Geld, das das Land der Stadt für die Unterhaltung der Landesstraßen zur Verfügung stellt, reicht dafür nicht aus. Über dieses Thema diskutiert jetzt die Politik.

Schenefeld Die RCS Sportwelt in Schenefeld ist Geschichte. Die Inhabergesellschaft, bestehend aus Mitgliedern der Familie Timmermann, will das abgebrannte Sportcenter entgegen erster Verlautbarungen nach dem verheerenden Brand am 10. August 2017 nicht wieder aufbauen. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) kaufen das Areal am Osterbrooksweg.

Tornesch Wer ist der beste nicht-professionelle Schütze? Diese Frage stellt auch in diesem Jahr der Schützenverein Tornesch. Von Donnerstag an wird in der Stadt die Bürgermajestät 2018 ausgeschossen. Proklamiert wird der Sieger während des Königsballs.

Pinneberg „Wir mögen diese weißen Flecken nicht“, sagte Renke Eschner, Leiter der Vertriebssteuerung der Stadtwerke Pinneberg, beim Treffen mit Vertretern des Bürgervereins Waldenau-Datum von 1934. Eschner meinte den fehlenden Glasfaserausbau im Pinneberger Vorort. Dieser soll nun erfolgen. „Wenn dies wirtschaftlich vertretbar möglich ist“, schränkte Eschner ein. Bevor in Waldenau Glasfaser verlegt werden kann, gehen die Stadtwerke auf Werbetour. „Wir brauchen eine Anschlussquote von etwa 60 Prozent der Haushalte. Das wären etwa 700 Anschlüsse, die verbindlich durch Zeichnung eines Auftrags bestätigt sein müssen“, sagte Eschner.

Hamburg Vor 13 Jahren hat Hamburg deutschlandweit Pionierarbeit geleistet: Damals wurden per Gesetz Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren gestärkt und das Modell der Business Improvement Districts (BID) eingeführt. Seitdem haben sich in 26 Quartieren der Hansestadt Immobilienbesitzer, Geschäftsleute und Gastronomen zusammengetan, um mit eigenem Geld ihren jeweiligen Kiez attraktiver zu machen. Am Mittwoch hat das in Gründung befindliche BID „Rathausquartier“ – zwischen Rathaus- und Domplatz – seine Pläne zum Aufhübschen des historische Banken- und Versicherungsviertels vorgestellt.

Schleswig-Holstein Es geht aufwärts mit der Bildung im Norden – sagt zumindest die jüngste Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Schleswig-Holstein hat im Bildungswesen im Ländervergleich den Tabellenkeller verlassen. In dem am Mittwoch veröffentlichten Bildungsmonitor 2018 des unternehmernahen Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kletterte das nördlichste Bundesland im vergangenen Jahr von Platz 13 auf Rang zehn.