Region in Kürze : +++ Stoppelmarkt in Barmstedt +++ Haus der Technik Elmshorn +++ W-Lan in Zügen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

07. Juli 2018, 06:00 Uhr

Pinneberg Bufdi hilft psychisch Kranken: Mit ganz viel Courage und Engagement: Seit fast einem Jahr unterstützt Franziska Robiller als Bufdi in der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen der Arbeiterwohlfahrt in Pinneberg das Team. Die Aufgaben während des Freiwilligendienstes sind sehr vielfältig: Die 20-Jährige begleitet die Klienten bei der Selbstversorgung, übernimmt Fahrdienste und unterstützt die Betreuten beispielsweise bei Ausflügen.

Barmstedt Stoppelmarkt: Neues anbieten und Altbewährtes wiederbringen, darauf setzen Veranstalter Michael Sonnenberg und sein Projektberater Günter Sattler bei der nächsten Auflage des Barmstedter Stoppelmarkts. Gefeiert wird in diesem Jahr ab Freitag, 17. August, bis einschließlich Montag, 20. August. Neu ist unter anderem eine Kindereisenbahn. Außerdem kehrt der Autoscooter auf seinen Platz am Ende der Reichen-straße zurück.

Uetersen Hochhausbau findet erneut keine Mehrheit: Zoff im Bauausschuss: Die FDP wollte durchsetzen, dass sich die Politik noch einmal mit dem Hochhaus an der Jahnstraße befasst. Der Bau war in der vergangenen Wahlperiode an der Mehrheit von CDU und BfB gescheitert. Auch diesmal gab es keine Mehrheit für den sozialen Wohnungsbau, dafür aber Streit.

Quickborn Thorsten Brack wieder Chef des Tennisvereins: Nach personell unruhigen Monaten hat sich der Vorstand des Vereins TuS Holstein Quickborn Tennis während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung neu aufgestellt. Thorsten Brack kehrte an die Spitze zurück, nachdem er vor einigen Wochen das Handtuch geworfen hatte. Dafür ist sein Vize Stefan Theobald ausgeschieden. Finanziell geht es dem Club trotz der neuen Halle gut – die Zahl der Mitglieder steigt.

Schenefeld Baby-Boom unter den Flüchtlingen: „Wir haben genug für alle“, sagt Roswitha Jürgensen, Leiterin der DRK-Kleiderkammer in Schenefeld. Deshalb ist die Einrichtung nun auch für Halstenbeker geöffnet. Dort gibt es keine derartige Einrichtung mehr. Die Nachfrage steigt, hat Jürgensen festgestellt. Auch dadurch, dass viele der geflüchteten Frauen Nachwuchs haben. Deshalb sind Baby-Schalen, Kinderwagen und Kleidung besonders beliebt.

Wedel Sozialstaffel gekippt: Mit den Stimmen von CDU, FDP und WSI hat der Rat die Sozialstaffel für einen Frühdienst an der Moorwegschule gekippt. Im Fachausschuss hatten SPD, Grüne und Linke ihre Mehrheit genutzt und die Ermäßigung beschlossen.

Elmshorn Fortschritt und Stillstand beim Haus der Technik: Mit einem Jahr Verzögerung kommt das Haus der Technik jetzt aus dem Boden, die Arbeiten am Erdgeschoss sollen im September abgeschlossen sein. Probleme gibt es trotzdem, denn der Investor für die beiden Obergeschosse ist abgesprungen.

Hamburg Der lange Schatten des G20-Gipfels: Der 7. und 8.Juli sind als Schicksalstage in die Geschichte Hamburgs eingegangen. Genau ein Jahr ist es her, dass der G20-Gipfel das normale Leben zwischen Altona und City für zwei Tage zum Erliegen brachte. Endlose Polizeistafetten, Wasserwerfer-Kolonnen, das Knattern der Hubschrauber und pausenlose Demonstrationszüge sowie eine total abgeriegelte Innenstadt bestimmten das Leben.

Schleswig-Holstein Bahnpendler surfen bald kostenlos im Internet: Kleiner Trost bei Verspätungen: Fahrgäste in den Regionalzügen der DB Regio in Schleswig-Holstein können nun kostenlos per WLAN im Internet surfen. Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH) hat die Bahn beauftragt, die Züge entsprechend umzurüsten.