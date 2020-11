Avatar_shz von pac

06. November 2020, 18:21 Uhr

Hamburg | Unbekannte haben in Barmbek und im Winterhuder Weg Stolpersteine, mit denen an Holocaust-Opfer erinnert wird, mit einer zementartigen Masse übergossen und unkenntlich gemacht. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten ich die Taten bereits am vergangenen Wochenende.