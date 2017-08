Der Traum vom Auslandsjahr : Stipendiat aus dem Kreis Pinneberg reist in die USA

vergrößern 1 von 1 Foto: Cindy Ahrens 1 von 1

Pinneberg | Auch diesen Sommer machen sich wieder Hunderte deutscher Schüler auf den Weg über den Atlantik, um ein Land kennenzulernen, dessen Einwohner zuletzt einen skandalträchtigen Multimilliardär als ihr Staatsoberhaupt bestimmten. Während eines Auslandsaufenthalts lernen die Jugendlichen die US-amerikanische Kultur kennen und räumen in ihren Bekanntenkreisen mit den gängigen Vorurteilen über übergewichtige und ungebildete Amerikaner auf. So reiste auch der Pinneberger Schüler Joshua Fock jetzt mit einem Stipendium des Parlamentarischen-Patenschafts-Programms (PPP) für ein Jahr in das Land der Cowboys und Indianer.

Das Parlamentarische-Patenschafts-Programm ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses. Das Programm finanziert Schülern und jungen Berufstätigen ein Austauschjahr in den USA , indem die Kosten für das Austauschprogramm, die Reise und die Versicherung übernommen werden. Die Kandidaten durchlaufen ein Bewerbungsverfahren in dessen letzter Runde sie von einem Bundestagsabgeordneten ausgewählt werden. Die Bewerbungsphase für das Schuljahr 2018/2019 läuft noch bis zum 15.September. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.bundestag.de/ppp zu finden.

Schon seit er 14 Jahre alt ist, träumt Joshua von einem Schuljahr in den USA. Damals besuchte er gemeinsam mit seiner Mutter Carola Messen für Auslandsaufenthalte, bei denen seine Begeisterung einen Dämpfer erhielt. Nach dem Blick auf die Kosten für einen High School Aufenthalt in den USA stand schnell fest, dass er und seine Eltern sich dies nicht alleine leisten können würden.

Vor einem Jahr hatte sich der mittlerweile 18-jährge schon mit einem Work and Travel Jahr nach seiner Schulzeit abgefunden, als ihm ein Freund vom PPP berichtete. Und obwohl er seine Chancen, das beliebte Stipendium vom Bundestag zu erhalten, als sehr gering einschätzte, bewarb er sich dafür. Im Februar wurde Joshua dann für seine großen Mühen im Auswahlverfahren belohnt: Nach einem persönlichen Gespräch mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Valerie Wilms erhielt Joshua die Zusage. Im Nachhinein ist er sichtbar froh, sein Glück versucht zu haben: „Ich würde jedem raten, sich zu bewerben. Der Aufwand lohnt sich“, sagt der Stipendiat.

„Der richtige Aufwand begann jedoch erst mit den Reisevorbereitungen“, berichtet Carola Fock. So musste sich Joshua zum Beispiel sieben Mal impfen lassen und um ein Visum kümmern.

Seit nunmehr zwei Wochen steht das genaue Ziel fest: Für den Pinneberger geht es nach New Cumberland im Bundesstaat Pennsylvania. Seine Gastafmilie ist ein unverheiratetes Paar in den Fünfzigern. Eigentlich hat die Familie auch einen Sohn, der wird aber in der Zeit, in der Joshua dort ist, in Baden-Würtenberg weilen. Auf seine neue Schule freut sich der ehemalige GuGs-Schüler besonders. Auf der Homepage der Cedar Cliff High School hat er sich bereits über die Unterrichtsfächer und die außerschulischen Aktivitäten informiert.

„Mir ist es wichtig, ganz viel Neues auszuprobieren“, begründet Joshua sein Interesse für die hierzulande eher unüblichen Fächer wie Massenmedien, Weltliteratur und Aktuelle Weltthemen. Das gilt auch für seine Freizeitgestaltung. Während in Deutschland die Hobbys in Vereinen fernab der Schulen organisiert sind, verfügen amerikanische Schulen über ein vielseitiges Angebot an Sportteams, Theater- und Musikgruppen sowie Debattierclubs. In Deutschland betreibt Joshua mit Begeisterung Leichtathletik, und obwohl er sich in diesem Sport auch gern in den Staaten messen würde, plant er auch andere Sportarten wie Tennis auszuprobieren. „Football kommt aber nicht in Frage, das ist zu gefährlich“, sagt der Schüler im Beisein seiner Eltern und Zwillingsschwester. Darüber ist seine Familie, insbesondere seine Mutter, froh. „Viele sagen, die zehn Monate werden im Nu vorbei gehen, aber das kann ich mir noch nicht so wirkich vorstellen“, sagt Carola Fock.

Auf die Frage, wovor er sich in der ersten Zeit in der neuen Kultur am meisten fürchtet, antwortet der Stipendiat, dass er große Angst davor hat, aufgrund der Sprachbarriere in ein Fettnäpfchen zu treten. Die Bundestagsabgeordnete Wilms rät ihm, sich auf alles einzulassen: „In einem Auslandsjahr erleben Jugendliche, wie andere Kulturen auf die Welt und auf Deutschland blicken. Außerdem sollen die Schüler von Deutschland berichten und viele internationale Kontakte knüpfen.“ Wilms findet, dass es wichtig ist, sich auch auf einer politischen Ebene mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. In Pennsylvania biete sich Joshua bestimmt viel Stoff zum Nachdenken, denn der Bundesstaat stimmte bei der letzten Präsidentschaftswahl mehrheitlich für den umstrittenen Donald Trump.

Um der Familie, Freunden, aber auch interessierten Fremden von seinen Eindrücken in den USA zu berichten, hat sich Joshua einen Internetblog eingerichtet. www.joshuainamerica.blogspot.de

von Cindy Ahrens

erstellt am 16.Aug.2017 | 14:00 Uhr