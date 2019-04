Schleswig-Holstein Top Model : Stimmen Sie für die Top-Models aus unserer Region

Anja Mrowka hatte keineswegs von einer Modelkarriere geträumt. Die 52-jährige kam eher zufällig zur Teilnahme an dem Wettbewerb: „Das war so eine fixe Idee.“

Sie hat früher Kommunikationswirtschaft studiert. „Ich komme aus dem Marketing.“ Doch in diesem Bereich dürfe man nicht stehen bleiben, so ihre Erfahrung. Und deshalb begann Anja Mrowka mit einer Online-Weiterbildung. „Das hat sehr gut funktioniert und es hat mir Spaß gemacht“, sagt sie. Mehr noch: Sie fühlte sich zurückversetzt in vergangene Studienzeiten. „Wenn man sich schon wie vor 25 Jahren fühlt, kann man auch etwas Verrücktes machen“, sagt sie.

So wurde die Idee geboren, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Ohne größere Ambitionen allerdings. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme, aber das freut mich natürlich sehr.“ Modelerfahrung hat sie nicht. „Ich bin früher auch mal für Kataloge fotografiert worden. Aber das hat nichts mit modeln zu tun gehabt.“ Anja Mrowka lebt in Lutzhorn. Sie ist verheiratet und hat eine 16 Jahre alte Tochter. Wenn sie sich nicht gerade weiterbildet oder „etwas Verrücktes“ wie die Teilnahme an einem Modelwettbewerb umsetzt, macht Anja Mrowka seit vielen Jahren regelmäßig Yoga. Außerdem reist sie sehr gern. Besondere Ziele? Eigentlich nicht: „Wo es schön ist. Von Schleswig-Holstein bis New York.“