Stilvoll und umweltfreundlich auf der Straße

von Florian Kleist

22. April 2018, 13:38 Uhr

Egal ob zwei, drei, vier Räder, ob es sich auf der Straße oder dem Wasser bewegt – gestern wurde beim ersten „Tag der E-Mobilität“ alles präsentiert, was sich elektronisch fortbewegen kann. Dirk Lehmann (Foto) steuerte einen elektrobetriebenen DeLorean – bekannt aus den „Zurück in die Zukunft“-Filmen. Entwickler Markus Schilcher drehte auf seinem elektronischen Surfbrett einige Runden auf dem Rantzauer See. Die E-Rallye führte die Teilnehmer quer durch den Kreis Pinneberg, wo zahlreiche Aktionen auf die Besucher warteten. Seiten 12 und 13