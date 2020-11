Sternbrücke: Gegner drohen jetzt mit Klage

Avatar_shz von pac

04. November 2020, 16:53 Uhr

Hamburg | Der Hamburger Senat ist für seine Entscheidung, die in die Jahre gekommene Sternbrücke in Altona zu ersetzen, auf heftige Kritik gestoßen. Die von der Deutschen Bahn favorisierte Variante einer 100 Meter langen Stabbogenbrücke sei überdimensioniert und „mit Blick auf Kultur, Städtebau, Stadtentwicklung und urbanes Leben ein Desaster“, teilte die Initiative Sternbrücke gestern mit. Klagen gegen die Pläne seien in Vorbereitung.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hatte die Entscheidung des Senats für die Bogenbrücke am Dienstag mit verkehrlichen Notwendigkeiten begründet. Die CDU warf Rot-Grün vor, sehenden Auges ein Stadtquartier zu ruinieren: Häuser müssten abgerissen werden, Menschen und Lokale umziehen. Die Linksfraktion sprach von eineer Monsterbrücke und einem Symbol für die „Nicht-Bürgerbeteiligung“ in Hamburg.