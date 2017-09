S-Bahnen fahren wieder : Stellwerksausfall behoben - Folgeverspätungen im Nah- und Regioverkehr möglich

vergrößern 1 von 1 Foto: Janina Schmidt 1 von 1

von shz.de

erstellt am 11.Sep.2017 | 16:27 Uhr

Pinneberg | Seit etwa 17:25 Uhr ist die Stellwerksstörung in Pinneberg, die für Zugausfälle und Behinderungen im ganzen Norden gesorgt, behoben. Das hat die S-Bahn Hamburg via Twitter mitgeteilt. Zweitweise ging nichts mehr zwischen Pinneberg und der Hansestadt. Die Regionalbahnen zwischen Hamburg, Westerland auf Sylt, Kiel und Flensburg endeten in Elmshorn und Neumünster. Erst wurde die S-Bahn-Strecke wieder freigegeben. Die Regio-Strecken sollen laut Bahn folgen.