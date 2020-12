Voting des Tages : Stellen Sie zum Nikolaus Ihre Stiefel vor die Tür?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

04. Dezember 2020

Die geputzten Stiefel oder Schuhe am Vorabend vor die Tür stellen und sie – dann allerdings mit Geschenken befüllt –nach dem Aufwachen wieder hereinholen. So malen sich besonders Kinder den perfekten Start in den Nikolaus-Tag aus.

Unsere Frage an Sie lautet dieses Mal:

Stellen Sie zum Nikolaus Ihren Stiefel vor die Tür? Na klar, das hat Tradition bei uns. Nein, aber Geschenke gibt es trotzdem. Nein, wir schenken uns nichts. zum Ergebnis

