Steißbein-Schmerzen und Neurosen

Pinneberger Bühnen: 80 Gäste waren bei der Premiere von „Ladysitter“ aus dem Häuschen / Noch wenige Restkarten

von shz.de

19. April 2018, 16:00 Uhr

An die Leine legen ließen sich bei der Premiere von „Ladysitter“, einer Komödie von Bernd Spehling, jetzt nicht nur „all the single ladies“ im Publikum. Auch einige männliche Besucher, wenngleich doch deutlich in der Unterzahl, hatten sich unter die rund 80 Besucher im Geschwister-Scholl-Haus „gemischt“. Und ihr Kommen zu keiner Zeit bereut.

Denn: Was die Pinneberger Bühnen in dem äußerst turbulenten, etwa zweistündigen Dreiakter dank hervorragender Schauspielkunst abfeuerten, erinnerte ein Stück weit an einen völlig aus den Fugen geratenen Mädels-Abend.

Wenngleich sich die insgesamt fünf beteiligten Damen nach und nach eher zufällig in der Wohnung von Noch-Single Maximilian Bogner (Maxi Nadler) einfanden, welche für seine erste Nacht in Freiheit auch die Herberge seines nach 13 Jahren Haft entlassen Vaters Archie (André Gohr) werden sollte.

Dabei wollte der Ex-Knacki mit Vorliebe für nicht zu gut überwachte Bankhäuser doch eigentlich am ersten Abend, abgesehen von der angekündigten Frisörin Linda (Antonia Letz), erst einmal nur seine Ruhe haben. Zumal Maxi, der nur zwei Tage später seine Verlobte Maja (Mareijke Toschka) zur Frau nehmen will, dank seines Junggesellen-Abschiedes zunächst durch Abwesenheit glänzt.

So dass das Unheil mit Maxis Weggang seinen ungebremsten Lauf nimmt. Und echte Tragödien, hemmungslose Verwechslungsspiele, pure Hysterien und feucht-frivole D(r)amen den Abend zu einer „Ladies-Night“ der Superlative werden lassen.

Schließlich braucht es doch seine Zeit, bis Archie realisiert, dass der erste Damenbesuch, der an der Klingel läutet, gar nicht die Friseurin, sondern die liebestolle Nachbarin Charlotte (Birte Scheer) ist, die es sich in kürzester Zeit in der Badewanne gemütlich macht. Und dem staunenden Vater hier auch ihre mitgebrachten „Gerätschaften“ zeigen will.

Hinzu kommt auch noch Klempner Winfried (Andreas Letz), die echte Frisörin Linda sowie die von der Hochzeitsnachricht derart enttäuschte Ex-Schulgefährtin Betty (Kathi Kaehler), welche es im Alkoholrausch noch zum Balkon-Sprung treiben soll.

Kein Wunder also, dass die Freiwillige Feuerwehr des Ortes das Überleben der offensichtlich an „Balkonneurose“ erkrankten Betty trotz noch nicht vollständig gespannten Sprungtuchs ordentlich mit Archie feiert. Und die Spuren des Zech-Gelages noch sehr sichtbar sind, als am nächsten Morgen nicht nur Maxi zurückkehrt. Sondern auch Maja und ihre strenge Mutter Blanche (Anja Nadler) sehr große Augen machen.

Bettys zweideutige Steiß-Schmerzen, die halbnackt durch die Wohnung laufende „Seniorenbarbie“ Charlotte sowie der im Rotkäppchen-Look von einem ersten Aushilfs-Job heimkehrende Archie lassen schließlich Blanche und Maja Reißaus nehmen. Tobender und langanhaltender Applaus des restlos begeisterten Publikums. Und Freude auch bei Regisseurin Susanne Letz, die sich nach viermonatiger Probenzeit glücklich ob des gelungenen Auftaktes zeigte und den Protagonisten vor und hinter der Bühne kleine Dankeschön-Präsente überreichte.