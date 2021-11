Voting des Tages : Steigende Corona-Zahlen: Planen Sie in den kommenden Monaten größere Weihnachts- oder Familienfeiern?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

07. November 2021, 18:00 Uhr

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rät angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage von größeren Weihnachts- und Karnevalsfeiern ab. "Diese wird wahrscheinlich die letzte große Welle der Pandemie sein, kann aber noch sehr viele Menschenleben kosten. Daher ist es wichtig, dass die Menschen vorsichtiger werden", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Samstag). "Dazu gehört, möglichst auf betriebliche Weihnachtsfeiern in Innenräumen zu verzichten, an Weihnachten in kleineren Gruppen zu feiern und nicht zum Karneval zu gehen."

Wir fragen daher:

