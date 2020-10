Voting des Tages : Steigende Corona-Zahlen: Fürchten Sie einen zweiten Lockdown?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

15. Oktober 2020, 18:00 Uhr

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Deutschland einen Höchstwert erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen (15. Oktober) 6638 Fälle in 24 Stunden. Das sind 2580 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. Das RKI appellierte "dringend" an die Bevölkerung, sich für den Infektionsschutz zu engagieren. Der nun erreichte Rekordwert heißt Experten zufolge aber nicht, dass das Virus bereits schlimmer wütet als im Frühjahr. Die Lage in den Krankenhäusern ist weiterhin vergleichsweise entspannt.

Wir fragen daher heute:

Steigende Corona-Zahlen: Fürchten Sie einen zweiten Lockdown? Ja, ein zweiter Lockdown würde große Schäden anrichten. Nein, denn nur ein harter Lockdown kann die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Es ist mir gleichgültig, ob ein zweiter Lockdown kommt. zum Ergebnis

