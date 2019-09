Zur Person : Stefanie Stahl

von Barbara Glosemeyer

27. September 2019, 13:53 Uhr

Stefanie Stahl (55) ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und hat an der Universität Trier Psychologie studiert. Sie arbeitet als Psychotherapeutin und Buchautorin in freier Praxis in Trier. Zudem hält sie im deutschsprachigen Raum

Seminare und Vorträge zum Thema Bindungsangst

und Selbstwertgefühl. Ihr

bekanntestes Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ wurde Spiegel-Jahresbestseller 2017 und 2018. Insgesamt hat sie über eine Millionen Bücher

verkauft. Ihr aktuelles Buch

„Nestwärme, die Flügel verleiht“ ist im Dezember 2018 erschienen.

Seit 2019 veranstaltet die Autorin Matching-Partys. Hier können die Teilnehmer nicht nur neue Freunde und den Partner fürs Leben finden, sondern lernen auch ganz viel über ihre eigene Persönlichkeit und wer gut zu ihnen passt. Stefanie Stahl ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann in Trier.