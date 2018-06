Region in Kürze : ++ Startschuss für Elmshorns neues Schwimmbad ++ Barmstedt: Weniger Verkehrsunfälle ++ Marodes Kita-Dach in Pinneberg ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. Juni 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Schadstoffe im Schwimmbecken: Die Leidenszeit der Elmshorner begann im Mai 2015 mit der Schließung des Elmshorner Hallenbads. Enden soll sie im Sommer 2019 – endlich. Dann wollen die Stadtwerke Elmshorn ihr runderneuertes Hallenbad wieder eröffnen. Das erklärte Stadtwerke-Chef Sören Schuhknecht. Die Abrissarbeiten im Inneren des Gebäudes haben begonnen. Am Montag fiel der offizielle Startschuss für das ambitionierte Millionenprojekt. In die Kernsanierung des 1969 erbauten Schwimmbads werden 15 Millionen Euro investiert.

Barmstedt Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Barmstedt hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. 2017 registrierte die Polizei laut Stationsleiter Sascha Schmidt in der Stadt sowie den neun Gemeinden des Amts Rantzau ohne Bilsen 431 Unfälle. Im Jahr davor waren es 423 gewesen. Trotz der leicht höheren Zahl sei die Statistik insgesamt erfreulich, berichtete Schmidt. Denn zugenommen hätten vor allem die sogenannten Unfälle mit Sachschaden, denen eine unbedeutende Ordnungswidrigkeit zu Grunde liege – also zum Beispiel Parkrempler. Im Gegensatz sank dazu sank die Zahl der Unfälle mit Personenschaden von 78 in 2016 auf 72 in 2017. Auch insgesamt gab es im vergangenen Jahr weniger Verletzte auf den Straßen in der Region Barmstedt.

Pinneberg 131 Kinder gehen zurzeit in der Kita der Lutherkirche im Blauen Kamp in Pinneberg ein und aus. 48 Jahre hat das Gebäude mittlerweile auf dem Buckel. Noch sind sichtbare Defizite nicht auszumachen, doch langsam aber sicher beginnt das Dach undicht zu werden. Laut Pastor Harald Schmidt von der Lutherkirche, die Träger der Kita ist, bestehe nun dringend Handlungsbedarf, um eine Ausbreitung des Schadens zu verringern. „Noch ist nur die obere Schicht des Daches angegriffen, darunter hält es noch dicht. Aber das soll ja auch möglichst so bleiben“, erklärte der Pastor während der Begehung der Kita im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kinder und Senioren.

Uetersen Insbesondere als Transportmittel für die vielen Sanitätsdienste im Jahr sowie für den Katastrophenschutz wurde vom Vorstand des DRK Uetersen ein neues Auto beschafft. Der rund 44.000 Euro teure Volkswagen firmiert offiziell unter dem Namen Mannschaftstransportwagen (MTW), bezahlt hat das neue Fahrzeug der Ortsverein selbst.

Schenefeld Spiele, Musik und Mitmach-Aktionen stehen im Zentrum des zweiten „Schenefelder Miteinanders“, laut Veranstalter – einem nicht kommerziellen Fest für Alle. Neuzugezogene und Alteingesessene feiern am Sonntag, 24. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Heilpädagogischen Förderzentrums Friedrichshulde, Lindenallee 96. „Es ist toll, dass wir so viele Institutionen für die Veranstaltung gewinnen konnten“, freut sich die Gleichstellungsbeauftragte Ute Stöwing.

Hamburg Bei der Besetzung von etwa 525 freien Stellen in Hamburg setzt die Deutsche Bahn zunehmend auf neue Zielgruppen. Über-50-Jährige, Studienabbrecher, ehemalige Soldaten, Schulabgänger und Quereinsteiger: Alle haben laut Angaben des Konzerns die gleichen Jobchancen. Etwa 14 Prozent der neuen Mitarbeiter des vergangenen Jahres seien beispielsweise über 50 Jahre alt. Momentan werden im Norden unter anderem Elektroniker, Lokführer und Fahrdienstleiter gesucht.

Schleswig-Holstein Der Umbau der Arena des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel geht weiter. Die beauftragten Baufirmen haben am Montag im Holstein-Stadion mit dem Abriss der alten Ostkurve begonnen, an deren Stelle ein Neubau mit knapp 5000 Plätzen entstehen soll, wie ein Vereinssprecher am Montag bestätigte. Der Stadionumbau war bereits seit einem Jahr geplant, hatte sich aber aufgrund europaweiter Ausschreibungen immer wieder verzögert.