Stars erklären ihre Songs

von Frank Albrecht

06. September 2018, 18:34 Uhr

Nach der erfolgreichen Premiere des Konzertformats 2017 in Berlin kommt die CMA Songwriters Series nun

nach Hamburg. Der zweite Teil findet am Donnerstag, 11. Oktober, ab 19 Uhr in der Kleinen Laeiszhalle

statt. Das Konzept der Veranstaltungsreihe ist so einfach wie unterhaltend:

In zwei Stunden präsentieren Country Music-Songwriter die Geschichten hinter der Entstehung ihrer Songs. Mit von

der Partie sind diesmal Chris De-Stefano, Drake White, Charlie Worsham und Ashley Campbell.



> Tickets ab 31,90 Euro, Hotline: (0 18 06) 77 71 11

.