Die Klassik-Koryphäe im Interview : Star-Dirigent Kent Nagano: „Musik ist für mich Leben“

von Manfred Ertel

erstellt am 25.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Hamburg | Man spürt förmlich, dass und wie sehr Kent Nagano (66) seine Musik liebt. Wenn man mit ihm über Klassik redet, wird seine Stimme weich und träumerisch, sentimental und emotional. Er redet von Verantwortung für klassische Musiktradition und ihre Entwicklung in der Zukunft, in der er sich als Dirigent mehr wie eine Art Dienstleister und Mittler versteht. Schon als Achtjähriger dirigierte er einen Kirchenchor, weil sein Chorleiter und Klavierlehrer an der Orgel sitzen musste. „Musik ist immer da“, sagt Nagano über seinen Alltag, Musik hat für ihn keine Grenzen, auch keine zeitlichen. Seine Assistentin muss das Interview in seinem Büro in der Staatsoper mehrfach unterbrechen und an die Uhrzeit erinnern, so viel hätte er zu sagen. Nagano wurde in Berkeley, Kalifornien, geboren, seine Großeltern stammen aus Japan. Zur Spielzeit 2015/2016 kam er als Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper und Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters an die Elbe. Zusammen mit Intendant Georges Delnon möchte er ein neues künstlerisches Profil kreieren. Anfang Oktober, nach noch nicht einmal der Hälfte seiner ersten Amtszeit, wurde sein Vertrag als „GMD“, wie er gern sagt, bis 2025 verlängert. Am Sonntag, 26. November, 23.30 Uhr, ist bei arte in einer ausführlichen Dokumentation mehr über die Träume des Star-Dirigenten zu hören und zu sehen.

Frage: Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal auf einem Rock- oder Pop-Konzert?

Kent Nagano: Oh, das ist gar nicht so lange her. Das war bei den Rolling Stones im Stadtpark. Unser Intendant Georges Delnon hatte mich netterweise eingeladen, weil ich noch nie die Stones gesehen hatte, und er das gar nicht glauben konnte. Aber als ich jung und ein Student war, da waren die Rolling Stones viel zu exotisch für mich. Ich steckte ja tief drin in der klassischen Musik. Diese Welt war für mich also ziemlich fremd. Das war eine schöne Überraschung.

Was ist sonst so toll an Hamburg, dass Sie so schnell Ihren Vertrag als Generalmusikdirektor verlängert haben?

Die Rolle in der Welt als Musikstadt. Hamburg hat eine einzigartige Musiktradition. Für mich und meine Generation ist die verbunden mit Komponisten wie Telemann, Carl Philipp Emanuel Bach, Brahms oder Mahler. Bereits Ende des 17. Jahrhundert wurde hier zum ersten Mal eine bürgerliche Oper gegründet, das war damals total neu. Aber die Offenheit des Hamburger Publikums, immer Neues zu entdecken, ist auch Teil dieser Geschichte. Deshalb hat das, was in Hamburg passiert, eine große Bedeutung für die Entwicklung europäischer Musiktradition.

Welche Rolle hat die Elbphilharmonie bei Ihrer Entscheidung gespielt?

Die Elbphilharmonie ist ein Statement für Architektur, und sie hat eine wunderbare Akustik, die zugleich eine Herausforderung ist. Aber vor allem bietet sie die Chance, neue Perspektiven für das Hamburger Musikprofil zu eröffnen. Wir leben in einer Welt, in der normalerweise sehr kurzfristig gedacht wird, immer nur von einem Ereignis zum nächsten. Aber wenn man etwas aufbauen will, was Zukunft haben soll, muss man auch Zeit investieren.

Sie wollten Hamburg zu „einer der großen Opernstädte der Welt machen“, haben Sie bei Amtsantritt erklärt. Wie weit sind Sie bislang gekommen?

(lacht) Oh, das war wohl ein Missverständnis. Hamburg ist immer eine große Opernstadt gewesen, Kent Nagano hat damit nichts zu tun. Ich profitiere vielmehr von dieser Tradition. Wichtig ist heute die Frage, welche Perspektive Oper im 21. Jahrhundert hat, wo wird sie ihren Platz finden in der Gesellschaft? Diese Herausforderung fasziniert mich und treibt mich an. Die Staatsoper in die Zukunft zu navigieren, das versuchen Intendant Delnon und ich gemeinsam.

Sind klassische Musik und Oper untrennbar verbunden?

Oper ist klassische Musik. Aber als Generalmusikdirektor versuche ich, ein lebendiges Profil in allen klassischen Bereichen zu erhalten und zu entwickeln. Das Philharmonische Staatsorchester ist eines der ganz wenigen Original-Ensembles in Europa, das eine wichtige Rolle in allen Domänen spielt, für symphonische Musik, für Kammermusik, Hausmusik und auch für Oper. Heute sind die meisten Orchester nur auf eine Rolle spezialisiert. Unsere Tradition ist eine andere. Deshalb sind wir in der Elbphilharmonie zu Hause, aber auch in der Staatsoper.

Sie beklagen, dass klassische Musik in den USA keine Bedeutung hat. Und doch führte Ihr Weg geradewegs dahin. Wie kam das?

Als ich jung war, lebten in meiner Heimatregion sehr viele Immigranten, 95 Prozent kamen aus Europa. Ja, ich war Amerikaner, ich weiß was ein Hamburger ist und ein Hot-Dog, ich kenne Baseball und all diese stereotypischen amerikanischen Kultursachen. Aber ich bin auch in einer sehr reichen Mischung von europäischer Kultur und Tradition aufgewachsen. Wir haben bei unseren Freunden Tanzen gelernt wie in der alten Welt, wir haben Beethoven gehört und zu Hause Schubert gespielt. Das hat unser Denken und unsere Erziehung geprägt. Heute ist die Balance zwischen alter und neuer Welt verloren gegangen. In den kalifornischen Schulen musste zum Beispiel seit Ende der 70er Jahre gespart werden. Dem fiel als erstes das Fach Musik zum Opfer, es wurde sehr oft sogar ganz gestrichen, aber auch der Kunstunterricht und sogar der Sport. Das Ergebnis ist, dass fast zwei Generationen ohne Kontakt zur Kultur aufgewachsen sind. Wenn man diese Menschen heute nach klassischer Musik fragt, haben sie keine Idee, was Beethoven bedeutet. Der existiert für sie einfach nicht.

Ihre Kindheit auf einer Farm in Kalifornien fand ohne Fernsehen, Kino und Stereoanlage statt, es gab nur Musik in Ihrem Elternhaus. War das für ihre Klassik-Karriere praktisch Ihr Glück?

(lacht) Damals fühlte ich mich ganz klar benachteiligt. Es gab ja Familien mit wunderbaren Fernsehern oder großen Stereoanlagen in unserem kleinen Ort, und ich war neidisch. Mein Musikprofessor hatte das erste Tonbandgerät, das war für uns wie ein Wunder.

Haben Sie das später mal bedauert?

Nein, für meine Frau und mich ist es ein Privileg, ein so reiches Musikleben zu haben. Das war die Grundlage für unsere Faszination für die klassische Musik. Wir üben ständig, wir haben oft gar nicht genug Zeit, gemeinsam zu spielen.

Ihre Frau Mari Kodama ist studierte Pianistin, funktioniert ein privates Duett ohne gegenseitige Kritik?

Wir sind wohl selbst unsere schärfsten Kritiker. In einer engen Beziehung kann man sich Sachen sagen, die man sonst nicht sagen darf. Manchmal ist das sehr hart. Aber wir wollen das auch so.

Sie stehen ständig im Orchestergraben in Hamburg, sind nebenbei noch Leiter des symphonischen Orchesters Montreal sowie Berater und Dirigent in Göteborg. Sind Sie ein Workaholic?

Musik ist für mich Leben, beides ist synonym. Ich kann das eine nicht von dem anderen trennen. Wenn ich freie Zeit habe, sitze ich am Klavier. Wenn ich lesen möchte, dann lese ich etwas über Musik oder über Dichter, die eine Verbindung mit Musik haben. Wenn ich entspannen will, gehe ich in Konzerte oder diskutiere mit meiner Frau über Musik, oder ich probe mit Kollegen. Wenn wir Urlaub haben, spielen wir gemeinsam zu Hause. Musik ist meine durchgängige Lebenslinie.

Sie sind mal als „kühler Dirigent“ bezeichnet worden. Was heißt das?

Ich weiß nicht, was kühl bedeuten soll. Emotionen sind ein essentieller Teil von Musik. Es ist wichtig für Musiker, dass das Publikum etwas fühlt und tief bewegt ist. Dass die Musiker mit dem Publikum kommunizieren, dass es zu einer Art Dialog kommt. Im Studio oder Übungsraum machen wir zwar Musik, aber ein Konzert funktioniert nur mit Publikum. Ein Dirigent ist wichtiger Teil dieses Prozesses. Deshalb ist er oft vielleicht in gewisser Weise unsichtbar. Aber natürlich hat er Emotionen.

Sie fürchten eine zunehmende Bedeutungslosigkeit von klassischer Musik und möchten neue Wege finden, um den Zugang vor allem für Jüngere frei zu machen. Wie soll das gehen?

Der größte Feind von Kreativität und Inspiration ist Routine und Zufriedenheit mit dem Erreichten. Wenn Neugierde und Offenheit für Neues nicht mehr da sind, wenn wir nicht mehr fragen, wie können wir etwas besser machen, was interessiert die nächste Generation, kann auch die Elbphilharmonie allein keine neuen Impulse bringen. Wir dürfen deshalb keine Angst davor haben, den Konzertsaal auch mal zu verlassen. Klassik ist nicht Pop-Musik, sie ist nicht mit Moden verbunden, die irgendwann nicht mehr relevant sind und durch neue Moden ersetzt werden. Klassik ist Tradition und Geschichte, wir haben eine Verantwortung dafür, dass die überlebt.

Ist klassische Musik vielleicht zu elitär?

Den Vorwurf kann ich nicht mehr hören. Ich gehe alle paar Jahre nach China. Die Karten zum Beispiel für unsere Beethoven-Konzerte sind dort sofort ausverkauft. Das Publikum ist voller junger Leute, die total begeistert sind. Das hat nichts mit Elite zu tun. Ich bin auch von Zeit zu Zeit in Russland und erlebe dort das gleiche Phänomen. In Montreal bilden unsere Zuhörer inzwischen eines der jüngsten oder vielleicht sogar das jüngste Abonnentenpublikum Nordamerikas. Der Beginn großer Orchestermusik stand immer im Zeichen offener Gesellschaften. Mozart, Johann Sebastian Bach oder Beethoven, sie alle haben ihre Musik nicht für den königlichen Hof geschrieben, nicht für aristokratische Familien. Klassische Musik ist keine geschlossene Kunstform. Wir müssen gegen dieses Image kämpfen und alles dafür tun, dass unsere Musik auch bei uns offen ist für alle.

Kent Nagano ... persönlich

An Hamburg mag ich besonders ... das Wetter, wirklich. Es riecht wie das Meer, es ist windig, immer frische Luft, die macht lebendig und bringt Energie. Ich liebe sogar das, was hier Schmuddelwetter genannt wird, es macht alles so sauber. Es ist sehr ähnlich wie in San Francisco.

Heimat ist für mich ... da wo die Familie ist. Meine Frau und meine Tochter leben in Paris, wir reisen viel. Wir haben die Chance, uns an vielen Orten zu Hause zu fühlen, aber nicht das Glück, immer zusammen zu sein. Deshalb ist Heimat da, wo wir zusammen sind.

Meine Lieblingsküche ist ... (lacht) Home-Cooking, die Küche meiner Frau. Sie ist echte Japanerin, in Japan geboren, hat aber nie dort gelebt. Durch ihre Mutter hat sie richtig japanisch kochen gelernt, aber sie kocht alles in ihrem Stil.