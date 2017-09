Star-Auftakt auf der Drosteiwiese

vergrößern 1 von 4 Foto: Heiderhoff / Dirbach (2) 1 von 4





„Ich will 'nen Cowboy als Mann“ und „Ich will alles und zwar sofort.“ Mit Kult-Songs haben Gitte Haenning und ihre Band das Publikum auf der Drosteiwiese fasziniert. Menschenmassen erschienen, um den legendären dänischen Star im Zuge der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen des historischen Pinneberger Barockgebäudes beim Drostei-Open-Air zu erleben. Haenning unterhielt das Publikum eineinhalb Stunden lang mit einem breiten Spektrum an Liedern aus ihrer gesamten Schaffensperiode. „Ich finde es großartig, dass Gitte hier ist“, betonte die Pinneberger Autorin und Vorsitzende des Fördervereins Landdrostei Sibylle Hallberg. Mit ihrer klangvollen Stimme sei die Sängerin zeitlos und habe sie „ihr ganzes Leben hinweg begleitet“. Die 71-jährige Dänin sang bei ihrem Konzert dann auch ausdrucksstark und mit einer für ihr Alter beachtlichen Stimmpräsenz.

Hartmut Tank von den Pinneberger Bühnen freute sich ebenfalls, das Gitte-Konzert auf der atmosphärisch beleuchteten Drosteiwiese erleben zu dürfen. „Es ist toll, dass sie hier ist“, sagte Tank. Er habe früher zwar weniger ihren Schlagern gelauscht. Doch der Star habe sich „enorm in seinem Anspruch gewandelt“. Ihre variantenreiche Stimme sei „große Klasse“. Der Amateurschauspieler lobte ferner das Zusammenwirken Gittes mit ihrer hochkarätigen Band. Carola Feigler aus Pinneberg gefiel vor allem Gittes Art und Weise, dänische Volksmusik zu transportieren. Künstlerin Gagel erinnerte sich an den Auftritt der Sängerin mit Rex Gildo beim Song-Vortrag „Zwei auf einer Bank“. „Als ich 13 Jahre alt war, verschmolz ich mit diesem Lied“, erläuterte Gagel.

Drostei-Chefin Stefanie Fricke hatte sich vorab bei allen Sponsoren und Unterstützern bedankt, die das Event im Zuge des Drostei-Open-Airs mit jeweils fünfstelligen Summen erst ermöglichten. „Ich hatte sehr viel Lust auf dieses Konzert, und es hat dann auch geklappt“, sagte Fricke.

Helga Brumshagen sowie die Schwestern Irine und Renate Sykosch aus Pinneberg erinnerten die von Gitte gesungenen Lieder an ihre Jugend. Die Verbindung der mit der dänischen Geschichte eng verwobenen Drostei sowie der dänischen Sängerin bezeichneten die Damen als gelungen. „Gitte ist eine tolle Künstlerin“, befand Helga Brumshagen. Sie habe diese auch einmal bei einem Konzert in Hamburg erlebt.

Zuhörerin Edita Cerva lobte vor allem den jazzigen Sound von Sängerin und Band. „Diese Note von ihr gefällt mir sehr gut“, bilanzierte Cerva. Brigitte Weilandt aus Pinneberg verfolgte den Wandel der Sängerin vom Schlagerstar hin zur Jazzmusikerin ebenfalls. Die Zuschauer wussten das Gratis-Open-Air als Geschenk an die Bürger zu schätzen. Das Event unterstrich im Zuge der Veranstaltungsreihe eindrucksvoll, dass es sich bei der Drostei um kein elitäres Gebäude handelt, sondern um ein Kulturzentrum für alle.