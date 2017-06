Schuldnerberatung im Kreis Pinneberg : Stapelweise unbezahlte Rechnungen

Um die Schuldnerberatung zu nutzen, gibt es zwei Wege: Die Awo bietet zum eine offene Sprechstunden an: Jeden Montag von 10 bis 11.30 Uhr in Pinneberg, Am Drosteipark 21, und jeden Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr in Elmshorn, Flamweg 42. Zu weiteren Sprechstunden können Termine vereinbart werden. Für den Bereich Elmshorn und Barmstedt samt Umland unter Telefon 04121-897999, für Quickborn und Tornesch unter 04121-897939, für Wedel und die Marsch unter 04103-1808320, für Halstenbek, Rellingen und Schenefeld unter 04101/205741 und für Pinneberg und Umland unter 04101-205744. Die Wartezeit beträgt laut Awo nicht mehr als sechs Wochen.